Der Veröffentlichung von Quartalsberichten von Plug Power wird bekanntlich mit einer großen Anspannung entgegengesehen. Man weiß nie, was die US-Amerikaner wieder aus "dem Hut zaubern". In der Vergangenheit mussten Aktionäre so manche Hiobsbotschaft verkraften. Die Reaktionen sind hinlänglich bekannt. Die Kursentwicklung der Plug-Power-Aktie in den letzten Monaten und Jahren spricht diesbezüglich eine deutliche Sprache. Am gestrigen Dienstag (12. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...