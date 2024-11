Rivian und der Volkswagen Konzern haben ein größeres Joint Venture gegründet und versprechen, ihre Kräfte zu bündeln, um "innovative" EV-Technologie zu entwickeln. Die beiden Autobauer haben mitgeteilt, dass sich der Deal auf insgesamt 5,8 Milliarden US-Dollar beläuft, was mehr ist als bei der ersten Ankündigung der Hersteller im Juni. Das Gemeinschaftsunternehmen nimmt am Mittwoch seinen Betrieb auf. Das Joint Venture "kombiniert die Stärken beider Partner, um innovative Software- und Elektronikarchitekturen zu entwickeln und die Plattformen und Architekturen von Elektrofahrzeugen zu skalieren", so die Unternehmen. "Ziel ist es, den Kunden so früh wie möglich die beste technologische …