Die AUTO1 Group hat ihre Gewinnprognose für das Jahr 2024 erneut nach oben korrigiert, nachdem das Unternehmen im dritten Quartal beeindruckende Ergebnisse verzeichnete. Der Online-Autohändler erwartet nun ein bereinigtes operatives Ergebnis zwischen 72 und 84 Millionen Euro, was deutlich über den bisherigen Erwartungen liegt. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch im Aktienkurs wider, der am Mittwoch in Richtung des Jahreshochs von 10,42 Euro tendierte. Auf der Handelsplattform Tradegate näherte sich der Kurs diesem Wert an und lag damit fast 18 Prozent über dem Vortagesschluss.

Starkes Wachstum in Absatz und Umsatz

Im dritten Quartal verzeichnete AUTO1 einen bemerkenswerten Anstieg des operativen Ergebnisses auf 34,3 Millionen Euro, verglichen mit lediglich 500.000 Euro im Vorjahreszeitraum. Der Fahrzeugabsatz stieg um 26 Prozent auf 176.632 Einheiten, während der Umsatz um 24 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro zulegte. Diese Zahlen übertrafen die Erwartungen der Analysten deutlich und führten zu einer positiven Neubewertung der Aktie. Trotz früherer Kursverluste seit dem Börsengang 2021 zeichnet sich für die Aktionäre im Jahr 2024 eine erfreuliche Entwicklung ab, wobei der Kurs im Vergleich zum Jahresende 2023 bereits um mehr als 60 Prozent gestiegen ist.

