Der Flughafen Frankfurt verzeichnete im Oktober ein leichtes Wachstum von 0,3 Prozent auf rund 5,7 Millionen Passagiere. Besonders beliebt waren während der Herbstferien Ziele wie Griechenland, die Balearen und die Kanaren. Trotz dieses Aufschwungs liegt das Passagieraufkommen noch immer etwa 11,6 Prozent unter dem Vor-Corona-Niveau von 2019. Erfreulich entwickelte sich das Cargo-Volumen mit einem Anstieg um 3,8 Prozent auf 179.809 Tonnen. Allerdings sank die Zahl der Flugbewegungen um 2,1 Prozent auf 39.849 Starts und Landungen, während die Summe der Höchststartgewichte einen Rückgang um 1,9 Prozent verzeichnete.

Internationale Beteiligungen mit gemischter Bilanz

An den meisten internationalen Beteiligungsflughäfen zeigte sich ein positiver Trend. Der Flughafen Ljubljana in Slowenien konnte beispielsweise einen Zuwachs von 7,3 Prozent verbuchen. Im Gegensatz dazu verzeichneten die brasilianischen Flughäfen Fortaleza und Porto Alegre einen deutlichen Rückgang um 33,2 Prozent auf 719.929 Passagiere. Hauptursache hierfür waren die schweren Überschwemmungen in der Region, die zu einer vorübergehenden Schließung des Flughafens Porto Alegre vom 3. Mai bis zum 20. Oktober führten.

