Elon Musk soll in der nächsten Amtsperiode von Donald Trump einen Posten in der US-Regierung erhalten. Das hat der designierte US-Präsident noch einmal offiziell bestätigt. Und Elon Musk hat schon Pläne, was er mit diesem Posten anstellen wird. Schon im Laufe des US-Wahlkampfs hat Elon Musk den Republikaner Donald Trump stark unterstützt. Einer der Pläne, die Musk mit der Investition von Zeit und Geld in den nächsten Präsidenten der USA realisieren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...