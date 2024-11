FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 13.11.2024 - 11.00 am- BARCLAYS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 80 (85) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 322 (320) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS OXFORD INSTRUMENTS PRICE TARGET TO 2830 (2925) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 452 (445) PENCE - 'SELL' - CITIGROUP RAISES RIGHTMOVE PRICE TARGET TO 525 (510) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES IBSTOCK TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 225 (173) PENCE - GOLDMAN CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 15955 (16046) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES BABCOCK INTERNATIONAL TARGET TO 700 (630) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 300 (290) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS CONDUIT HOLDINGS PRICE TARGET TO 575 (675) PENCE - 'OUTPERFORM'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob