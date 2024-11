Unterföhring (ots) -Ente im Blätterteig. Lebkuchen-Kaiserschmarrn. Und Brezel-Chips. SAT.1 feiert die schönste Zeit des Jahres ab Sonntag, 1. Dezember, mit der festlichen Koch-Show "Unser Festtagsmenü".In jeder Folge treten die Köche aus Team-"The Taste" gegen die Backprofis aus Team-"Das große Backen" an und zaubern weihnachtliche Köstlichkeiten. Während die Teams um die besten Festtagsrezepte wetteifern, plaudern prominente Gäste mit dem Moderationsduo Angelina Kirsch und Enie van de Meiklokjes über ihre persönlichen Weihnachtstraditionen, basteln Last-Minute-Geschenke oder singen die schönsten Weihnachtslieder.Das SAT.1-Festtagsmenü zur Adventszeit:- 1. Adventssonntag: Alexander Herrmann und Tim Raue gegen Betty Schliephake-Burchardt und Günther Körffer. Was schmeckt besser? Würzige Shakshuka mit Pfannenbrot oder selbst gebeizter Lachs mit knusprigen Brezel-Chips? Kreative Stiel-Cakes oder kunstvolle Geschenk-Petit Fours?- 2. Adventssonntag: Alexander Herrmann und Frank Rosin gegen Betty Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs. Flammkuchen mit Rotweinbirnen trifft auf Wild-Smashburger mit gegrillten Austernpilzen und Blaukraut - welche Kreation überzeugt die prominente Jury?- 3. Adventssonntag: Alex Kumptner und Betty Schliephake-Burchardt sowie Christian Hümbs und Alexander Herrmann. In Folge 3 gehen Rosa gebratenes Rinderfilet mit Maronen-Risotto, weihnachtliches Boef Stroganoff, weihnachtliche Pavlova und ein Madeleine-Tannenbaum ins Rennen.- 4. Adventssonntag: Tim Raue serviert Ente im Blätterteig während Alex Kumptner auf gebratene Jakobsmuscheln setzt. Betty Schliephake-Burchardt und ihr Sohn Julius messen sich im süßen Finale mit Christian Hümbs und seiner Partnerin Evelin im weihnachtlichen Tortenduell."Unser Festtagsmenü" mit vier Folgen, ab 1. Dezember 2024, immer sonntags um 18 Uhr in SAT.1 und jederzeit auf Joyn.Pressekontakt:Luisa HollmannCommunications & PRphone: +49 (0) 89 95 07 - 1185email: luisa.hollmann@seven.onePhoto Production & EditingElisa Taupertphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: elisa.taupert@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5907688