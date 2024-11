tonies meldete im dritten Quartal ein Umsatzwachstum von 21 %, was den Erwartungen nahekommt, jedoch im Vergleich zum Wachstum von 43 % im zweiten Quartal aufgrund hoher Vergleichswerte langsamer ausfällt. Das Umsatzwachstum der ersten neun Monate erreichte 26 %, was ein erforderliches Wachstum von rund 40 % im vierten Quartal impliziert, um die bekräftigte Prognose zu erreichen. In der DACH-Region normalisierte sich das Wachstum nach einem Anstieg im zweiten Quartal durch Clever Tonies auf 1 %, während das Wachstum im Rest der Welt mit starken 52 % stabil blieb. Der US-Markt übertraf die Erwartungen mit einem Anstieg von 40 %, was auf eine erweiterte Verkaufsfläche sowie die Einführung neuer "Book Pocket Tonies" für ältere Kinder zurückzuführen ist. Insgesamt unterstützt das dritte Quartal die Wachstumsgeschichte von tonies und die Kaufempfehlung von mwb research. Der Head of IR, Manuel Bösing, wird beim German Select Online-Kongress von mwb research am 3. Dezember weitere Einblicke geben; interessierte Investoren sind eingeladen, sich hier zu registrieren: https://research-hub.de/events/registration/2024-12-03-10-30/TNIE-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/tonies%20SE