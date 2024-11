Nach Darstellung des Analysten Jan Bauer von Warburg Research hat die PNE AG im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 (per 31.12.) Zahlen im Rahmen der Erwartungen präsentiert. Da der Verkauf eines Windparks nach dem Bilanzstichtag zum dritten Quartal erfolgt sei, werde sich dies positiv in den Q4-Zahlen niederschlagen. Zudem rechne der Analyst mit weiteren Verkäufen in Deutschland, was jedoch zu geringeren Umsätzen in der Stromgewinnung führe. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel auf 22,80 Euro (zuvor: 24,40 Euro) und bestätigt das Rating "Buy".



