Just Eat Takeaway.com, die Muttergesellschaft von Lieferando, hat eine bedeutende Veränderung in ihrer Unternehmensstrategie bekannt gegeben. Der Essenslieferdienst plant, seine US-Tochter Grubhub für einen Unternehmenswert von 650 Millionen Dollar an den Konkurrenten Wonder zu veräußern. Diese Entscheidung markiert einen entscheidenden Wendepunkt für das Unternehmen, das Grubhub erst 2020 für rund 7,3 Milliarden Dollar erworben hatte. Die Nachricht wurde von Anlegern positiv aufgenommen, was sich in einem deutlichen Kursanstieg der Just Eat Takeaway-Aktie widerspiegelte. Experten sehen in diesem Schritt eine Chance für das Unternehmen, sich auf profitablere Märkte zu konzentrieren und seine finanzielle Position zu stärken.

Auswirkungen auf die Unternehmensstrategie

Der Verkauf von Grubhub wird voraussichtlich die Schuldenlast von Just Eat Takeaway reduzieren und dem Unternehmen ermöglichen, sich auf Regionen zu fokussieren, in denen es einen stärkeren Wettbewerbsvorteil besitzt. Analysten betrachten diesen Schritt als Teil einer breiteren Strategie zur Portfoliooptimierung und erwarten, dass er die Ertragskraft des Unternehmens verbessern wird. Die Transaktion, die voraussichtlich im ersten Quartal 2025 abgeschlossen sein wird, könnte den Weg für weitere strategische Veränderungen ebnen und Just Eat Takeaway in eine günstigere Position im hart umkämpften Markt für Essenslieferungen bringen.

