Günstige Düngemittel Aktie: Millennial Potash steht vor einer vielversprechenden Zukunft

Anzeige / Werbung

Die niedrige Marktkapitalisierung von nur knapp 14 Millionen Euro bietet jedenfalls derzeit eine erstklassige Einstiegsgelegenheit.

Liebe Leserinnen und Leser,

man kann durchaus sagen, dass die Düngemittelindustrie eine der ältesten der Welt ist. Die Fähigkeit des Menschen, als Spezies zu gedeihen, ist mit der kollektiven Landwirtschaft verbunden, denn die ersten Zivilisationen bestanden aus Menschen, die sich um Flüsse und andere Wasserquellen herum zusammenfanden, um Getreide anzubauen. Seitdem profitiert der Sektor vom Fortschritt der Menschheit und hat in Volumen und Wert erheblich zugenommen.

Millennial Potash ist ein aufstrebendes Unternehmen, das sich auf die Gewinnung und Produktion von Pottasche spezialisiert hat. Unter der Führung von Farhad Abasov hat sich das Unternehmen in kurzer Zeit als bedeutender Akteur in der Pottasche-Industrie etabliert. Die strategische Ausrichtung auf zuvor erkundete Projekte und die Vermeidung von frühen Investitionsrisiken sind Kernpunkte der Unternehmensphilosophie.

Millennial Potash verfolgt eine klare Strategie: Investitionen in Projekte in politisch stabilen Regionen mit einer positiven Einstellung zu ausländischen Direktinvestitionen. Das Unternehmen sucht gezielt nach Projekten, die bereits erkundet wurden, um Entdeckungsrisiken zu minimieren. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Analyse der Angebots- und Nachfragedynamik, um sicherzustellen, dass die Projekte auch in den nächsten Jahren wirtschaftlich tragfähig bleiben.

Das Banio Potash-Projekts in Gabun

Das aktuelle Hauptprojekt von Millennial Potash befindet sich in Gabun, Westafrika. Dieses Projekt ist aufgrund seiner enormen Ressourcengröße und der außergewöhnlichen Mächtigkeit der Lagerstätte von globaler Bedeutung. Mit einer Ressource von 1,7 Milliarden Tonnen und einer Mächtigkeit von bis zu 70 Metern zählt es zu den dicksten Pottasche Vorkommen weltweit.

Strategisch gelegen mit guter Infrastruktur :

Das Projekt liegt im westafrikanischen Kalibecken, jedoch im bergbau- und entwicklungsfreundlichen Gabun.

Idealerweise näher an Brasilien gelegen als aktuelle Lieferanten, was Kosten- und Zeiteinsparungen ermöglicht.

Gute Infrastruktur; Explorationscamp, Bohrgeräte, historischer Bohrkern vor Ort.

Quelle Unternehmenspräsentation

Das erfahrene Team von Millennial Potash besteht aus Experten, die seit über 17 Jahren in der Bergbauindustrie tätig sind. Zu den Schlüsselpersonen gehören Rick Lroy, ehemaliger Senior Vize Präsident von Nutrien, und Mark Stoer, ehemaliger Präsident des Pottasche- und Phosphatinstituts von Kanada. Diese geballte Expertise im Bereich Pottasche ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor des Unternehmens.

Hintergrund zu Gabon

Gabon, ein kleines Land in Westafrika, ist bekannt für seine reichen Öl- und Gasvorkommen. In den letzten Jahren hat das Land seine Bergbauindustrie geöffnet, um seine Wirtschaft zu diversifizieren. Diese Initiative hat Millennial Potash die Möglichkeit gegeben, in einer politisch stabilen und wirtschaftlich aufstrebenden Region zu operieren.

Erkundung und Datenanalyse

Die Exploration des Pottascheprojekts in Gabun basiert auf umfangreichen historischen Daten. Die ursprünglichen Erkundungen begannen in den 1970er Jahren, als ein französisches Öl- und Gasunternehmen auf Pottasche stieß. Später, im Jahr 2017, führten australische Junior-Explorationsunternehmen gezielte Bohrungen durch, die vielversprechende Ergebnisse lieferten. Millennial Potash hat diese Daten genutzt, um die bisherigen Ergebnisse zu bestätigen und die Ressource weiter zu quantifizieren.

Quelle Unternehmenspräsentation

Die vorläufige wirtschaftliche Bewertung des Projekts zeigt beeindruckende Zahlen: Mit einem geschätzten Kapitalaufwand von 480 Millionen US-Dollar und Betriebskosten von 61 US-Dollar pro Tonne gehört das Projekt zu den kostengünstigsten weltweit. Diese wirtschaftlichen Vorteile ziehen das Interesse großer Düngemittelhersteller an, die in der Pottascheproduktion tätig sind.

Quelle Unternehmenspräsentation

Vergleich mit anderen Pottasche-Produzenten

Millennial Potash positioniert sich als einer der kostengünstigsten Pottasche-Produzenten weltweit. Ein wesentlicher Vorteil ist die Anwendung der Lösungsmethode, die im Vergleich zu traditionellen Bergbaumethoden deutlich niedrigere Betriebskosten ermöglicht. Während Wettbewerber wie Uralkali aus Russland, Nutrien aus Kanada und Belaruskali aus Belarus auf konventionelle Abbaumethoden setzen, kann Millennial Potash dank der geologischen Gegebenheiten in Gabun auf die effizientere Lösungsmethode zurückgreifen.

Die Pottasche-Industrie wird derzeit von wenigen Ländern dominiert, insbesondere Kanada, Russland und Belarus, die zusammen etwa 70% der weltweiten Produktion ausmachen. Ein zunehmender Trend ist die Diversifizierung der Produktionsstandorte, um die Abhängigkeit von diesen Hauptproduzenten zu verringern. Gleichzeitig wächst die Nachfrage in großen Agrarmärkten wie Brasilien, Indien und China stetig.

Quelle Unternehmenspräsentation

Die Pottasche Preise variieren stark je nach Region. In den Hauptimportmärkten wie Brasilien, China und Indien liegen die Preise zwischen 290 und 300 US-Dollar pro Tonne. In Afrika hingegen, wo die Nachfrage hoch, aber die lokale Produktion gering ist, zahlen Käufer oft über 400 US-Dollar pro Tonne. Diese Preisdifferenzen bieten Millennial Potash die Möglichkeit, mit wettbewerbsfähigen Preisen in den afrikanischen Markt einzutreten.

Zukunftspläne und nächste Schritte

Millennial Potash plant, seine Ressource von derzeit 1,7 Milliarden Tonnen auf bis zu 4 Milliarden Tonnen auszubauen. Dies soll durch zusätzliche Bohrungen und umfassende Machbarkeitsstudien erreicht werden, die bis 2025 abgeschlossen sein sollen. Ziel ist es, bis 2027 mit der Produktion zu beginnen.

Um die nächsten Schritte zu finanzieren, plant Millennial Potash, strategische Investoren und multilaterale Finanzinstitutionen einzubinden. Bereits jetzt besteht großes Interesse von Düngemittelherstellern, was durch die niedrigen Betriebskosten und die geografische Lage des Projekts gestützt wird.

Vor kurzem informierte das Unternehmen seine Anleger über den aktuellen Stand des Hafen- und Kraftwerksbaus auf dem Kaliprojekt Banio

Millennial Potash informiert über den aktuellen Stand des Hafen- und Kraftwerksbaus auf dem Kaliprojekt Banio

Farhad Abasov, Millennials Chair oft he Board of Directors, kommentierte:

"Millennial ist sehr erfreut, wesentliche Fortschritte sowohl beim Hafen von Mengali als auch beim neuen Wärmekraftwerk auf unserem Kaliprojekt Banio in der Nähe von Mayumba melden zu können. Diese infrastrukturellen Entwicklungen sind von entscheidender Bedeutung, um das Projekt voranzubringen und die wirtschaftliche Rentabilität unserer vorgeschlagenen Lösungsbergbau- und konventionellen Verarbeitungsmethoden für die Kaliproduktion zu verbessern. Der Bau des Hafens und des Kraftwerks sowie die damit verbundene Infrastruktur werden die Risiken im Zusammenhang mit dem zukünftigen Abbau, der Verarbeitung und dem Transport erheblich verringern. Millennial wird die Bemühungen der gabunischen Regierung zur Entwicklung der Infrastruktur im Süden Gabuns weiterhin unterstützen und die Aktionäre über den Fortschritt dieser Projekte auf dem Laufenden halten."

Neue Ressourcenschätzung und Vormachbarkeitsstudie noch in diesem Jahr

Millennial Potash plant, in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 eine Ressourcenaktualisierung abzuschließen, gefolgt vom Abschluss der ersten technischen Studien und dem Beginn einer Machbarkeitsstudie und Umweltverträglichkeitsprüfung.

Mehr dazu im nachfolgenden Video von Rohstoff TV:

Millennial Potash Corp. steht vor einer vielversprechenden Zukunft in der Pottasche-Industrie

Mit einem starken Team, einer bewährten Strategie und einem kostengünstigen Produktionsansatz hat das Unternehmen das Potenzial, eine bedeutende Rolle auf dem globalen Markt zu spielen. Die Unterstützung durch die Regierung Gabuns und die strategische Lage in Afrika bieten zusätzliche Vorteile, die das Unternehmen nutzen kann, um seine Ziele zu erreichen.

Der Fokus auf nachhaltige und kosteneffiziente Produktionstechniken wird nicht nur den wirtschaftlichen Erfolg sichern, sondern auch zur Erfüllung globaler Umweltstandards beitragen.

Für Investoren, die in den Düngemittelmarkt investieren möchten, bietet Millennial Potash eine vielversprechende Gelegenheit.

Die niedrige Marktkapitalisierung von nur knapp 14 Millionen Euro bietet jedenfalls derzeit eine erstklassige Einstiegsgelegenheit.

Dank der steigenden Nachfrage in allen Branchen wird der weltweite Düngemittelmarkt bis 2028 voraussichtlich mehr als 30 Milliarden US-Dollar erreichen.

Investoren, die von diesem Wachstum profitieren möchten, können Unternehmen wie Millennial Potash Corp. in Betracht ziehen, die bis dahin ein wichtiger Akteur in der Industrie seien könnten!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie einfach https://millennialpotash.com/, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Millennial Potash wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien. Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

Impressum

Angaben gemäß § 5 TMG:

Orange Unicorn Ltd

132-134 Great Ancoats Street

M4 6DE Manchester

Kontakt: Telefon: +44 (0)303 4234 700

E-Mail: info@mining-investor.com

Registergericht: England and Wales

Registernummer: 14637157

Aufsichtsbehörde: Companies House

Enthaltene Werte: CA60041F1018