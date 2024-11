Brenntag meldete im dritten Quartal 2024 wieder steigende Wachstumszahlen trotz anhaltend herausfordernder Trends im Markt für Industriechemikalien. Die Umsätze und der Bruttogewinn stiegen um 1%-3% im Jahresvergleich in konstanten Wechselkursen aufgrund gesunder Volumen, trotz anhaltendem Preisdruck. Höhere volumenbedingte Ausgaben wirkten sich jedoch negativ auf die Ergebnisse in den Sparten Specialties und Essentials aus (op. EBITA: -4% bzw. -10% im Jahresvergleich in konstanten Wechselkursen). Obwohl die Ergebnisse für das dritte Quartal die Konsenserwartungen leicht verfehlten, bestätigte Brenntag seine operative (op.) EBITA-Prognose für das Gesamtjahr 2024 bei EUR 1,1 Mrd. bis EUR 1,2 Mrd. (-9% im Jahresvergleich in der Mitte der Spanne) aufgrund positiver Effekte aus Kostensenkungsmaßnahmen (Ziele für Kosteneinsparungen in 2024: EUR 50 Mio. bis EUR 60 Mio.; Verdopplung in 2025 und ca. EUR 300 Mio. bis 2027), was etwas ermutigend ist. Nun richtet sich der Fokus auf die Fortschritte bei der strategischen Transformation, vor allem auf die Entflechtung der Segmente und die Fortschritte bei den mittelfristigen Zielen (Bruttogewinn-CAGR von 4%-7% und op. EBITA-CAGR von 7%-9% im Zeitraum 2023-2027). Die Analysten von mwb research bekräftigen ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 80,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Brenntag%20SE