Die Ergebnisse von United Internet (UI) blieben hinter den Markterwartungen zurück. Die Umsätze im dritten Quartal blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert und verfehlten den Konsens um 3 %, während das bereinigte. EBITDA gegenüber dem Vorjahr um 2 % auf 316 Mio. EUR zurück ging und somit 9 % unter dem Konsens lag. Die schwachen Ergebnisse waren auf schwächere Serviceumsätze und höhere Netzwerkaufbauaufwendungen bei der 1&1 AG zurückzuführen. Für 2024 senkte UI seine Umsatzprognose von zuvor 6,4 Mrd. EUR auf 6,35 Mrd. EUR (+2 % gegenüber dem Vorjahr), was niedrigere Erwartungen an den Serviceumsatz bei 1&1 widerspiegelt. Das Unternehmen behielt jedoch seine EBITDA-Prognose von ca. bei. 1,38 Mrd. EUR (+6 % ggü. Vorjahr), was auf eine Erholung der Profitabilität im vierten Quartal hindeutet. Während UI bei der Kundenbindung und der Anpassung an die sich ändernde Marktdynamik vor Herausforderungen steht, ist das Unternehmen in der Lage, Kunden zu gewinnen und von seinen laufenden Netzwerkerweiterungsplänen zu profitieren. mwb research passt seine Schätzungen zur Prognoseaktualisierung an. Die Experten senken ihr Kursziel von 28,00 Euro auf 25,00 Euro und behalten die Kaufempfehlung bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/United%20Internet%20AG