AstraZeneca hat heute Investitionen von $3,5 Milliarden in den Vereinigten Staaten angekündigt. Bis Ende 2026 sollen dort Forschung und Produktion ausgeweitet werden. Dies beinhaltet $2 Milliarden an neuen Investitionen, wodurch mehr als eintausend neue Stellen für Hochqualifizierte entstehen, was zum Wachstum der US-Wirtschaft beiträgt.

Dies sind einige der geplanten US-Vorhaben von AstraZeneca:

Ein hochmodernes R&D-Zentrum in Kendall Square, Cambridge, Massachusetts

Eine Produktionsstätte der kommenden Generation für Biologika in Maryland

Produktionskapazitäten für Zelltherapie an der West- und Ostküste

Herstellung von Spezialitäten in Texas

Pascal Soriot, Chief Executive Officer, AstraZeneca sagte: "Unser Investment in Höhe von mehreren Milliarden spiegelt die Attraktivität des wirtschaftlichen Umfelds sowie die Qualität der Talente und die Möglichkeiten für Innovationen hier in den Vereinigten Staaten wider. Durch die Ausweitung unserer Forschung und Produktion möchten wir die Entwicklung von modernsten Therapien fördern und die Regierung der Vereinigten Staaten bei der Weiterentwicklung des Gesundheitswesens unterstützen."

Wachstum im Fokus: Ziel für 2030

Diese Investitionen in den USA sind die ersten einer Reihe von wichtigen Schritten, mit deren Hilfe AstraZeneca bis 2030 einen Gesamtumsatz von $80 Milliarden erzielen möchte, so wie im Mai dieses Jahres angekündigt. Dabei ist die Entwicklung des Unternehmens in den Vereinigten Staaten von zentraler Bedeutung. Dort werden 44 des Gesamtumsatzes erwirtschaftet, womit die USA den größten Markt von AstraZeneca darstellen.1

AstraZeneca in den USA

AstraZeneca beschäftigt fast 17.800 Mitarbeiter, die in 17 Forschungs- und Produktionsstätten sowie Niederlassungen arbeiten, welche über 12 Bundesstaaten verteilt sind.

AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) ist ein globales, wissenschaftlich ausgerichtetes biopharmazeutisches Unternehmen. Es ist spezialisiert auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von verschreibungspflichtigen Medikamenten für Onkologie, seltene Krankheiten und Biopharmazeutika, einschließlich Herz-Kreislauf, Nierenfunktion und Stoffwechsel sowie Atemwege und Immunologie. AstraZeneca hat seinen Hauptsitz in Cambridge, UK, und seine innovativen Medikamente werden in mehr als 125 Ländern verkauft und von Millionen von Patienten weltweit genutzt. Bitte besuchen Sie: astrazeneca.com und folgen Sie dem Unternehmen auf Social Media @AstraZeneca

Referenzen

So wie im Q3 2024 im Geschäftsbericht von AstraZeneca Q3 vermerkt unter: https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2024/9m-and-q3-2024-results.html. Aufgerufen im November 2024.

