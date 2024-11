Die Daimler Truck-Aktie verzeichnete am Dienstag einen Rückgang im XETRA-Handel. Trotz des aktuellen Kursrückgangs auf 36,65 EUR sehen Analysten weiterhin Potenzial für das Papier. Im Durchschnitt wird ein Kursziel von 52,75 EUR prognostiziert, was einem Aufwärtspotenzial von über 40 Prozent entspricht. Dies unterstreicht das Vertrauen der Experten in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens.

Dividendenaussichten und Quartalsergebnisse

Für das laufende Jahr erwarten Experten eine Dividende von 1,84 EUR pro Aktie, was die Attraktivität für Anleger trotz des leichten Rückgangs gegenüber dem Vorjahr (1,90 EUR) aufrechterhält. Die jüngsten Quartalszahlen zeigten einen Gewinn je Aktie von 0,77 EUR, was zwar unter dem Vorjahreswert lag, aber im Kontext der aktuellen Marktbedingungen als solide betrachtet werden kann. Für das Gesamtjahr 2024 wird ein Gewinn von 4,17 EUR je Aktie erwartet, was die langfristige Stabilität des Unternehmens unterstreicht.

Daimler Truck Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...