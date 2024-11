Bern - Rund 13 Prozent des in Haushalten, Dienstleistungsunternehmen und Industriebetrieben verbrauchten Stroms verpufft. Das zeigt ein Bericht des Bundes. Laut der Landesregierung braucht es dennoch keine Gesetzesänderungen und neue Instrumente auf nationaler Ebene. Der am Mittwoch veröffentlichte Bericht «Energieverschwendung beim Betrieb ohne Nutzen» schätzt die Stromverschwendung in Haushalten, sowie im Dienstleistungs- und Industriesektor auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...