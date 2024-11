NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Jungheinrich auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analyst Philippe Lorrain reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Erwartungen an den Lagertechnik-Hersteller wegen einer verzögerten Erholung. Die Auftragseingänge seien schwächer als zuvor für das zweite Halbjahr erhofft. Potenziell rückläufige Markterwartungen seien im Kurs aber mehr als eingepreist./tih/stkVeröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2024 / 20:30 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2024 / 06:30 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006219934