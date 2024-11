Die Siemens-Aktie zeigt sich am Mittwoch robust und verzeichnet einen leichten Kursanstieg. Trotz der allgemeinen Zurückhaltung an den europäischen Börsen konnte das Papier des Technologiekonzerns um 0,8 Prozent auf 179,32 Euro zulegen. Im Tageshoch erreichte die Aktie sogar 180,26 Euro, was das anhaltende Interesse der Anleger unterstreicht.

Analysten optimistisch für Siemens

Experten sehen weiteres Potenzial für die Siemens-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 199,10 Euro, was einen möglichen Anstieg von über 11 Prozent bedeutet. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Marktbeobachter einen Gewinn von 10,51 Euro je Aktie. Diese positiven Aussichten könnten die Attraktivität des Titels für Investoren weiter steigern, selbst in einem herausfordernden Marktumfeld.

