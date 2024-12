Der DAX zeigt sich im vorbörslichen Handel richtungslos. Mit schwachen Vorzeichen an der Wall Street und durchwachsenen Signalen aus Asien kämpft der deutsche Leitindex aktuell mit der Marke von 20.300 Punkten.Alphabet erzielt mit dem Quantencomputer-Prozessor "Willow" einen Durchbruch, der Berechnungen in Minuten löst, für die Supercomputer Millionen von Jahren benötigen würden. Diese Nachricht treibt die Aktien von Alphabet und anderen Quantencomputing-Unternehmen an. Währenddessen hat Walgreens ...

