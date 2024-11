Flutter Entertainment, die Muttergesellschaft von Paddy Power Betfair, verzeichnete im dritten Quartal 2024 ein beeindruckendes Wachstum. Der Umsatz stieg um 27% auf 3,25 Milliarden Dollar, angetrieben durch eine starke Leistung sowohl im US-Geschäft als auch in anderen Märkten. Diese positive Entwicklung führte zu einer Anhebung der Jahresprognose für den Gesamtkonzern.

Aktienrückkaufprogramm geplant

Das Unternehmen kündigte zudem ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 5 Milliarden Dollar an, das über die nächsten drei bis vier Jahre umgesetzt werden soll. Die erste Tranche in Höhe von 350 Millionen Dollar soll am 14. November 2024 starten und bis Ende des ersten Quartals 2025 abgeschlossen sein. Diese Maßnahme unterstreicht das Vertrauen des Managements in die zukünftige Geschäftsentwicklung und dürfte von Anlegern positiv aufgenommen werden.

