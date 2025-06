Mit einem prozentual zweistelligen Kursplus meldet sich die Aktie von Gubra am Dienstag an der Heimatbörse in Kopenhagen eindrucksvoll zurück. Das Papier des unter anderem auf Adipositas fokussierten Wirkstoffforschers steigt auf den höchsten Stand seit Anfang April. DER AKTIONÄR mit den Hintergründen.

