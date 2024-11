EQS-News: Score Capital AG / Schlagwort(e): Anleiheemission

Score Capital AG: Anleiheemission



13.11.2024 / 15:27 CET/CEST

WERBUNG Score Capital AG mit Neuemission einer Unternehmensanleihe überwiegend zur Finanzierung von Fußballtransfers in den europäischen Top-Ligen Kurze Laufzeit von nur 3 Jahren und einem Kupon von 8 % p.a.

Anleihe mit Emissionsvolumen von bis zu 20,0 Mio. EUR

Wertpapierprospekt von der CSSF gebilligt

Emissionsstart für den 19. November 2024 geplant

Zeichnung für Privatanleger und semi-professionelle Anleger über DirectPlace (Börse Frankfurt) und über den Zeichnungsschein (Homepage) möglich

Gratis Fußball-Trikot bei Zeichnung von Teilschuldverschreibungen im Gegenwert von mindestens 20.000,00 EUR München, 13. November 2024 - Die Score Capital AG (Score Capital), pan-europäischer Spezialist für Working-Capital-Finanzierungen im Profi-Fußball, beabsichtigt die Emission einer Unternehmensanleihe. Geplant ist die Begebung einer Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A383V65) im Volumen von bis zu 20,0 Mio. EUR mit einem Zinssatz von 8 % p.a. und einer Laufzeit von 3 Jahren. Erstmals richtet sich die Score Capital AG, die bereits durch die Emission einer ersten Unternehmensanleihe im Jahr 2020 und verschiedenen strukturierten Produkten über Kapitalmarkterfahrung verfügt, bei dieser Neuemission neben institutionellen Investoren auch an private Anleger. Der Wertpapierprospekt wurde heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsicht CSSF gebilligt und steht ab sofort unter www.score-capital.com/anleihe_2024-2027/ zum Download bereit. Enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit als Grundlage Score Capital ist ein ausgewiesener Spezialist bei der Finanzierung von Profi-Fußballvereinen und hat sich über viele Jahre als Finanzpartner für Vereine in den Top-5-Fußball-Ligen Europas etabliert. Das erfahrene Management-Team hat bisher über 800 Transaktionen mit einem Volumen von rund 2,5 Mrd. EUR umgesetzt. Dabei zeigt die Score Capital einen beeindruckenden Track Record mit keinerlei Forderungsausfällen über die gesamte Transaktionshistorie. Die Gesellschaft bietet Fußballclubs schnelle und flexible Liquidität hauptsächlich durch den Kauf von Transferforderungen, wodurch Clubs ihre Handlungsfreiheit u.a. auf dem Transfermarkt erhöhen und wirtschaftliche Stabilität gewinnen. Score Capital verkauft die erworbenen Forderungen an ihre Kunden und hält in geringerem Umfang auch Forderungen gegen Profi-Clubs im Bestand. Mit der Anleihe kann Score Capital das zukünftige Wachstum deutlich unterstützen. "Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass wir die Mittel der Anleihe nicht in illiquide langfristige Vermögenswerte investieren. Wir nutzen die Emissionserlöse überwiegend für den Kauf von Fußballforderungen, insbesondere Transferforderungen, die liquide und fungibel sind. Die Anleihe wird unsere bestehenden Refinanzierungslinien ergänzen und ist Teil unserer Zwischenfinanzierung," erläutert Stephan Schnippe, Gründer und Vorstand der Score Capital AG. "Die historische Umschlagsrate unserer Forderungen liegt bei, drei- bis vier Mal im Jahr. 20,0 Mio. EUR frische Mittel aus der Anleihe bedeuten 60,0-80,0 Mio. EUR zusätzliches Transaktionsvolumen jährlich. Die Rückzahlung des Bonds ist dadurch gesichert, dass in Höhe der Anleihe freie und unbelastete Vermögenswerte auf der Aktivseite vorhanden sind", so Stephan Schnippe weiter. Wachstumsmarkt und strategische Chancen Der Profi-Fußball hat sich in der COVID-Phase als ein widerstandsfähiges Geschäft erwiesen. Nach Beendigung der Corona-Einschränkungen sind die Einnahmen im Fußball auf den alten Wachstumspfad zurückgekehrt. Die Einnahmen der Top-5 Ligen haben sich in den letzten zehn Jahren annähernd verdoppelt und werden gemäß einer Prognose der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte ein Rekordvolumen von 20,7 Mrd. EUR in der aktuellen Saison 2024/25 erreichen. Allein in der letzten Sommertransferperiode 2024 belief sich das Transfervolumen bei 6,4 Mrd. EUR und mit 12.000 Transfers wurde ein historischer Rekord erreicht. "Sport im allgemeinen und Fußball insbesondere ist ein absoluter Wachstumsmarkt und die Assetklasse Fußball ein Investment mit geringer Korrelation zu anderen Assets. Mit einer kurzen Laufzeit und einem attraktiven Zinssatz können sich Anleger nun mit der Anleihe Score Capital an diesem Markt beteiligen", erläutert Stephan Schnippe. Die Anleihe steht ab dem 19. November 2024 zur Zeichnung zur Verfügung. Privatinvestoren können diese unkompliziert über DirectPlace der Börse Frankfurt erwerben. Die SFI Markets B.V. wird die Gesellschaft als Selling Agent begleiten. Neben der festen Verzinsung der Anleihe bietet Score Capital Anlegern noch eine "emotionale Rendite". Zeichner, die mindestens 20.000,00 EUR in den Bond investieren, erhalten gegen Nachweis gratis ein Fußball-Trikot ihres Lieblingsvereins. Eckdaten der Anleihe 2024/2027 der Score Capital AG: Emittentin: Score Capital AG

Score Capital AG Volumen: bis zu 20,0 Millionen EUR

bis zu 20,0 Millionen EUR Laufzeit: 3 Jahre

3 Jahre Zinssatz: 8,0% p.a.

8,0% p.a. Zeichnungsfrist: 19.11. - 10.12.2024 (12:00 Uhr)

19.11. - 10.12.2024 (12:00 Uhr) ISIN/WKN: DE000A383V65 / A383V6

DE000A383V65 / A383V6 Mindestzeichnungssumme: 1.000 EUR

1.000 EUR Zeichnungsmöglichkeit: über DirectPlace (Börse Frankfurt) und per Zeichnungsschein, der auf der Homepage ( www.score-capital.com/anleihe_2024-2027/ ) zum Download bereitsteht Über Score Capital AG Das Management-Team der Score Capital AG gilt als Initiator der modernen Fußballfinanzierung und ist seit über 20 Jahren führend in der Strukturierung und Abwicklung innovativer Finanzierungsmodelle für Profifußballvereine. Als Innovationsführer wurden mehr als 800 Transaktionen mit einem Volumen von 2,5 Milliarden EUR erfolgreich umgesetzt. Score Capital unterstützt Clubs mit Finanzierungslösungen auf Basis des Erwerbs von Forderungen aus Spielertransfers, Sponsoring, Broadcasting sowie UEFA-Wettbewerben. Die Score Capital AG versteht sich im Wesentlichen als Händler von Fußballforderungen und erzielt Erträge u.a. aus dem An- und Verkauf der Forderungen. Seit Unternehmensgründung hat die Score Capital AG noch keinen einzigen Forderungsausfall zu verzeichnen. Kontakt: Score Capital AG Südliche Münchner Straße 5682031 Grünwald Mail: info@score-capital.com www.score-capital.com Pressekontakt: Meister Consulting GmbH Tobias Meister Mail: meister@meisterconsult.com Phone: +49(0)2983-908121 Mobil: +49(0)170-2939080 Wichtiger Hinweis: Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch im Großherzogtum Luxemburg oder in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Score Capital AG dar und sind nicht in diesem Sinne auszulegen, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist, und ersetzen nicht den Wertpapierprospekt. Potenzielle Investoren der 8 % p.a. Anleihe 2024/2027 der Score Capital AG werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend der 8 % p.a. Anleihe 2024/2027 der Score Capital AG darf ausschließlich auf Basis des von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der unter https://www.score-capital.com/anleihe_2024-2027/ und www.luxse.com veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtum Luxemburgs verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an U.S. Personen (wie in Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 definiert) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten, soweit eine solche Verbreitung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg nicht durch zwingende Vorschriften des jeweils geltenden Rechts vorgeschrieben ist. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen. Die 8 % p.a. Anleihe 2024/2027 der Score Capital AG wird außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg nicht öffentlich zum Kauf angeboten.



