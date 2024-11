Vulcan Energy nahm eine Pilotanlage für den Lithiumabbau in Deutschland in Betrieb. Am Oberrheingraben soll mittels Geothermie genug Lithium für eine halbe Million Elektroautos gefördert werden. Ab 2026 könnte der kommerzielle Betrieb losgehen. Lithium, der Schlüsselrohstoff für die Herstellung von Batterien, wurde bisher in Chile, Australien und in China abgebaut. In Europa konnten keine Abbaustätten erschlossen werden. Bisher. Das Unternehmen Vulcan Energy erreichte vergangene Woche mit einer Pilotanlage einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zu Europas ersten Förderanlage für Lithiumhydroxid. ...

