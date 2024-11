Die Commerzbank-Aktie zeigte am Handelstag eine wechselhafte Entwicklung. Während der Kurs zeitweise auf 15,89 EUR anstieg, verzeichnete er zu anderen Zeitpunkten Verluste von bis zu 1,0 Prozent. Das Handelsvolumen belief sich auf über 1,7 Millionen Aktien. Trotz der aktuellen Schwankungen liegt der Kurs deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 10,15 EUR, das am 8. Februar 2024 erreicht wurde. Das 52-Wochen-Hoch von 16,97 EUR, das am 7. Oktober 2024 verzeichnet wurde, ist jedoch noch nicht wieder in Reichweite.

Positive Aussichten für Anleger

Analysten sehen für die Commerzbank-Aktie weiterhin Potenzial. Das durchschnittliche Kursziel wird mit 17,10 EUR angegeben, was über dem aktuellen Niveau liegt. Zudem erwarten Experten für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn von 2,05 EUR je Aktie. Auch die Dividendenprognose stimmt optimistisch: Für das laufende Jahr wird eine Ausschüttung von 0,516 EUR je Wertpapier erwartet, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr (0,350 EUR) darstellt. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet und könnten weitere Impulse für den Aktienkurs liefern.

