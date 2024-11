MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Jenoptik von "Add" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 35 auf 29 Euro gesenkt. Analyst Peter Rothenaicher verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf den massiven Kursrückgang, nachdem der Technologiekonzern seine Ziele für 2025 um ein Jahr verschoben hatte. Die Aktie habe immer noch gute langfristige Wachstumschancen, insbesondere im Halbleiterbereich. Zudem komme die Verschiebung der Ziele angesichts des schwachen Auftragseingangs im laufenden Jahr sowie der Umsatzwarnung des Chipausrüsters ASML im Oktober nicht überraschend./gl/heVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2024 / 16:50 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A2NB601