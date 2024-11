The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 13.11.2024Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 13.11.2024ISIN NameCA69842E3041 PANGENOMIC HEALTHAU000000COE2 COOPER ENERGY LTD.CA00971M3049 AKANDA CORP.CA4576376012 INMED PHARMACEUTICALS INCGB00BYMSY631 ARMADALE CAP. LS-,001US88546E1055 THOUGHTWORKS HLD. DL-,001