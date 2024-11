Spotify verzeichnet einen bemerkenswerten Aufschwung an der Börse, nachdem der Musikstreaming-Gigant überraschend starke Quartalsergebnisse präsentiert hat. Die Aktie des schwedischen Unternehmens erreichte am Mittwoch ein neues Allzeithoch und legte um über 11 Prozent zu. Seit Jahresbeginn hat sich der Wert der Anteilsscheine mehr als verdoppelt, was den Börsenwert von Spotify auf über 92 Milliarden Dollar katapultierte. Treibende Kraft hinter diesem Erfolg sind die beeindruckenden Nutzerzahlen: 252 Millionen zahlende Abonnenten und 640 Millionen monatlich aktive Nutzer übertreffen die Erwartungen der Experten deutlich.

Analysten heben Kursziele an

Die herausragenden Ergebnisse haben zahlreiche Analysten dazu veranlasst, ihre Kursziele für die Spotify-Aktie nach oben zu korrigieren. Renommierte Finanzinstitute wie UBS, Evercore und JPMorgan äußern sich äußerst positiv über die Geschäftsentwicklung des Streamingdienstes. Die optimistischen Prognosen reichen bis zu einem Kursziel von 530 Dollar, was das Vertrauen der Experten in das Wachstumspotenzial von Spotify unterstreicht.

