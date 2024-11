Wien - Österreichs Nationaltrainer Ralf Rangnick hat offengelegt, dass ihm beim Verpassen der WM-Qualifiaktion der Rauswurf droht. "Wenn wir uns nicht für die Europameisterschaft qualifiziert hätten, würde ich hier gar nicht mehr sitzen", sagte Rangnick am Mittwoch vor dem Nations-League-Spiel der ÖFB-Elf gegen Kasachstan."Ich wäre seit einem Jahr nicht mehr Teamchef von Österreich. Und zwar völlig unabhängig von Vertragslaufzeiten oder irgendwelchen Dingen. Das gleiche gilt übrigens auch für die WM. Wenn wir uns nicht für die Weltmeisterschaft qualifizieren, bin ich einen Tag später nicht mehr Teamchef", so der Ex-Leipzig-Trainer. "Völlig unabhängig davon, ob ich noch Vertrag habe oder nicht."Ralf Rangnick ist seit Juni 2022 Nationaltrainer Österreichs. Bei der EM in Deutschland hatte seine Mannschaft weitgehend überzeugt und war im Achtelfinale überraschend an der Türkei gescheitert. Vor dem Nations-League-Spiel gegen Kasachstan steht Österreich nach vier Spieltagen in Gruppe 3 von Liga B an der Tabellenspitze, punktgleich mit Slownien und Norwegen.