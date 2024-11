Das Kopfband und die Reisetasche sind jetzt in ausgewählten Apple Stores auf der ganzen Welt erhältlich und ergänzen den Batteriehalter im wachsenden Zubehörportfolio von Belkin, das exklusiv für Apple Vision Pro entwickelt wurde

Belkin, seit 40 Jahren eine führende Marke für Unterhaltungselektronik, kündigte heute zwei neue Ergänzungen seines Apple Vision Pro-Zubehör-Ökosystems an, die den Nutzern neue Möglichkeiten bieten, das revolutionäre Gerät zu erleben. Zu Belkins Apple Vision Pro-Zubehör gehören die Batteriehalterung die Anfang des Jahres auf den Markt kam, und heute wird die Kollektion um eine Reisetasche und ein Kopfband erweitert. Das Portfolio kann ab sofort unter belkin.com, apple.com und in ausgewählten Apple Stores weltweit bestellt werden.

"Seit 1983 steht Belkin an der Spitze der Innovation und prägt das Zubehör-Ökosystem mit jedem Sprung in der Entwicklung von Geräten. Von der Pionierarbeit mit dem ersten Kabel, das den Apple IIc mit einem parallelen Drucker verband, haben wir den Fortschritt vorangetrieben wir sind Vorreiter und verschieben Grenzen, wo immer sich die Technologie weiterentwickelt", sagte Steve Malony, CEO von Belkin. "Heute verändert Apple Vision Pro die Art und Weise, wie Menschen mit Inhalten interagieren. Wir revolutionieren weiterhin das Zubehör-Ökosystem, um die Möglichkeiten, wie Verbraucher und Unternehmen diesen leistungsstarken räumlichen Computer nutzen, zu vervielfachen und zu erweitern."

Kopfband für Apple Vision Pro

Das Kopfband erhöht den Komfort und die Stabilität für Benutzer des Apple Vision Pro durch sein ergonomisches und anpassbares Design. Es ist durchdacht konstruiert mit verstärkten Nähten, einem sicheren Verriegelungsmechanismus und zusätzlichen Stabilisierungspunkten, um den Vision Pro fest am Kopf des Benutzers zu halten und das Gewicht gleichmäßig zu verteilen. Das leicht verstellbare Band gewährleistet eine präzise Passform für eine Vielzahl von Kopfgrößen.

Reisetasche für Apple Vision Pro

Die Reisetasche wurde entwickelt, um den Apple Vision Pro unterwegs zu schützen. Sie ist kompakt und leicht und kann am Griff oder mit den verstellbaren Riemen entweder über der Schulter oder diagonal am Körper getragen werden. Das Design mit mehreren Fächern sorgt dafür, dass der Vision Pro und Zubehör wie Akku, Netzteil und Kopfbänder übersichtlich und leicht zugänglich verstaut sind. Die Tasche ist mit einer Innenklappe und einer gepolsterten Basis für zusätzlichen Schutz ausgestattet. Der tiefe Frontreißverschluss erleichtert den Zugriff und zusätzliche Taschen bieten zusätzlichen Stauraum für persönliche Gegenstände. Die Reisetasche ist aus leichtem, leistungsstarkem Material gefertigt, das für Langlebigkeit sorgt, und ist in einer zeitlosen, grauen Farboption erhältlich.

Diese beiden Produkte ergänzen die Batteriehalterung für Apple Vision Pro. Die Batteriehalterung wurde entwickelt, um den Akku sicher zu halten, und ermöglicht ein bequemes und vielseitiges freihändiges Arbeiten.

Preisgestaltung und Verfügbarkeit

Das Kopfband kann ab sofort für 49,95 USD auf belkin.com, apple.com und in ausgewählten Apple Stores in den USA, China, Hongkong, Japan, Singapur, Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland und Großbritannien bestellt werden.

Die Reisetasche kann ab sofort für 99,95 USD auf belkin.com, apple.com und in ausgewählten Apple Stores in den USA, China, Hongkong, Japan, Singapur, Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland und Großbritannien bestellt werden.

Die Batteriehalterung kann ab sofort für 49,95 USD auf belkin.com, apple.com und in ausgewählten Apple Stores in den USA, China, Hongkong, Japan, Singapur, Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland und Großbritannien bestellt werden.

Über Belkin

Belkin, ein auf Accessoires spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Kalifornien, ist seit über 40 Jahren führender Anbieter preisgekrönter Produkte in den Bereichen Stromversorgung, Schutz, Produktivität, Konnektivität und Audio. Belkin konzipiert und entwickelt seine Produkte in Südkalifornien und verkauft sie in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt. Der Fokus liegt dabei auf Forschung und Entwicklung, Gesellschaft, Bildung, Nachhaltigkeit und, am allerwichtigsten, den Menschen, denen sie dienen. Von den Anfängen in einer Garage in Südkalifornien im Jahr 1983 bis zum vielseitigen, globalen Technologieunternehmen von heute wir lassen uns immer noch von dem Planeten, auf dem wir leben, und der Verbindung zwischen Menschen und Technologie inspirieren.

