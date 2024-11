DJ PTA-Adhoc: NSI Asset AG: Beabsichtigt den Rückzug von der Börse - Beantragung des Widerruf der Einbeziehung in den m:access

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hamburg (pta/13.11.2024/21:30) - Vorstand und Aufsichtsrat der NSI Asset AG (WKN A1RFHN / ISIN DE000A1RFHN7 ) haben heute Nachmittag das Delisting aus dem m:access und den Rückzug von der Börse beschlossen. Der Vorstand wird den Widerruf der Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den Handel im Segment m:access des Freiverkehrs der Börse München zeitnah beantragen.

Für die weitere Geschäftstätigkeit der Gesellschaft als Immobilienunternehmen überwiegen die Nachteile einer Börsennotierung die Chancen und Möglichkeiten eines Kapitalmarktzugangs. Die Gesellschaft plant auf absehbare Zeit nicht, mittels eines Börsenzugangs weitere Finanzmittel einzuwerben. Handelsvolumen und Entwicklung des Aktienkurses der letzten Monate verdeutlichen zudem ein geringes Interesse der Anlegeröffentlichkeit an dem Geschäftsmodell des Unternehmens.

Der Widerruf der Einbeziehung der Aktien in den m:access wird voraussichtlich zum 30.Juni 2025 wirksam werden.

Aussender: NSI Asset AG Adresse: Heidenkampsweg 75, 20097 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Eugen Fleck Tel.: +49 1713784823 E-Mail: efleck@nsi-asset.de Website: www.nsi-asset.de

ISIN(s): DE000A1RFHN7 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, m:access in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

