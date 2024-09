DJ PTA-Adhoc: NSI Asset AG: Verkauf Fondsvermittlungsgeschäft an die Netfonds AG

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hamburg (pta/12.09.2024/16:45) - Hamburg, 12. September 2024.

Die NSI Asset AG (WKN A1RFHN / ISIN DE000A1RFHN7) ("NSI") verkauft ihre Tochterunternehmen des Fondsvermittlungsgeschäfts an die Netfonds AG, Hamburg ("Netfonds"). Die Aufsichtsräte beider Unternehmen haben der geplanten Transaktion am heutigen Tag zugestimmt. Ein Teil des Kaufpreises fließt der NSI in liquiden Mitteln zu. In Verbindung mit der Transaktion wird die NSI zudem ihre an die Netfonds ausgegebene Wandelanleihe in Höhe von EUR 5,2 Mio. zurückerwerben.

Mit dem Verkauf der Tochterunternehmen vollzieht die NSI die Fokussierung auf das Ende des Jahres 2020 bereits begonnenen Immobiliengeschäft. Die Veräußerung des gesamten Geschäftsfelds führt zu einer deutlichen Verringerung der Komplexität in der Organisation und im Konzern. Durch den Rückerwerb der Wandelanleihe werden Verbindlichkeiten der NSI in wesentlicher Höhe beglichen. Die Gesamthöhe des Barkaufpreises ist abhängig von operativen Kennzahlen und sieht eine nachlaufende Beteiligung an den Erlösen des laufenden Geschäftsjahres vor. Über die genaue Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Umsetzung der Transaktion wird voraussichtlich bereits im laufenden dritten Quartal 2024 abgeschlossen sein.

Aussender: NSI Asset AG Adresse: Heidenkampsweg 75, 20097 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Eugen Fleck Tel.: +49 1713784823 E-Mail: efleck@nsi-asset.de Website: www.nsi-asset.de

ISIN(s): DE000A1RFHN7 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, m:access in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin

