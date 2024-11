© Foto: NurPhoto | Jonathan Raa - picture alliance

Anleger haben in den vergangenen Monaten zunehmend auf eine operative Wende beim Netzwerk-Spezialisten Cisco gewettet - vergeblich, wie die Zahlen zeigen.Im Zusammenhang mit dem scheinbar unaufhaltsamen Aufstieg von Nvidia fällt häufig der Name von Cisco. Wie Nvidia heute stellte das Unternehmen zur Jahrtausendwende etwas her, was jeder haben wollte: Netzwerktechnik. Dementsprechend schnell wuchsen die Geschäfte - und inmitten des Dotcom-Booms auch der Aktienkurs. Bis es zum Platzen der Blase kam. Ginge es nach den Anlegern, würden sich viele ein der Jahrtausendwende oder gegenüber KI-Highflyer Nvidia vergleichbares Wachstum wünschen, denn die Geschäftsentwicklung des Dow-Jones-Wertes tritt …