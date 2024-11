Im Verlauf eines Web Summit ehrt Visa Creator; Zusammenarbeit mit Pharrell Williams wird erweitert

Bei der Eröffnung des Web Summit in Lissabon, Portugal, hat Visa die Rolle von digitalen Creatorn hervorgehoben. Da sie die digitale Wirtschaft mitprägen, erkennt Visa Creator nun offiziell als Kleinunternehmen an. Heute können sie einfach und sicher mit den Finanztools, Ressourcen und den Produkten von Visa für Kleinunternehmen ihren Zahlungsverkehr abwickeln.

Visa hilft Creatorn, ihre Bezahlung schneller zu erhalten. Heute kämpfen mehr als Zweidrittel der Creator mit verlangsamten Zahlungseingängen, was ihre Fortschritte behindert1 Das geht aus einer Umfrage von Visa unter Creatorn hervor. Visa Direct geht dieses Problem durch Partnerschaften mit Social Media-Netzwerken und Marktplätzen an, um Creatorn zu helfen, dass sie in Echtzeit bezahlt werden2 und zwar über eine geeignete Debitkarte.

"Es ist unglaublich ermutigend, dass die Welt endlich die Rolle von Creatorn als treibende Kräfte hinter der digitalen Wirtschaft anerkennt," sagte Jonathan Kolozsvary, Global Head of Small Business bei Visa. "Wir sind stolz darauf, Creator zu unterstützen sei es durch Zugang zu finanziellen Mitteln für ein kleines Betriebskapital oder indem wir ihnen helfen, in Echtzeit über ihre Debitkarte bezahlt zu werden."

Visa tut sich mit Pharrell zusammen

Visa gab auch eine Ausweitung der Partnerschaft mit Pharrell Williams bekannt dem GRAMMY®-preisgekrönten, Academy Award®-nominierten Musiker und Filmemacher sowie Unternehmer und Philanthrop. Er ist Markenbotschafter und Star des 2024 gedrehten Films "Prodigies" über die Marke Visa. Visa ist stolz auf die Partnerschaft mit Pharrell im Rahmen von zwei seiner Projekte: Black Ambition und YELLOW. Pharrell gründete YELLOW 2019, ein Non-Profit-Unternehmen, das junge Menschen durch Bildungsangebote fördert. Im Rahmen der erweiterten Partnerschaft wird Visa den Studierenden von YELLOW finanzielle und digitale Tools und Ressourcen anbieten, damit sie mehr über den Umgang mit Geld erfahren. Pharrell gab die Partnerschaft gemeinsam mit dem CMO von Visa, Frank Cooper auf dem Web Summit bekannt. Dort diskutierten sie auch, wie die Werke von Creatorn für Unternehmen und das Publikum besser nutzbar gemacht werden können.

"Visa hat schon seit langem erkannt, dass Creator die Kultur maßgeblich beeinflussen, was wiederum Auswirkungen auf die Geschäftswelt hat," sagte Cooper. "Pharrell verkörpert den Spirit von Creatorn und deshalb freuen wir uns auf eine Ausweitung unserer Partnerschaft."

"Als Creator, Künstler und Philanthrop helfe ich gern anderen, ihre Träume zu verwirklichen," sagte Pharrell Williams. "Im Rahmen unserer Partnerschaft fördern wir Studierende und Kleinunternehmen von Hispanics und Farbigen. Wir wecken ihren Ehrgeiz und die Bereitschaft, sich ständig zu verbessern, sodass sie jeden Tag nach Exzellenz streben."

Visa hat außerdem noch weitere Initiativen für Creator gestartet: Das Programm 'GetP@id zielt auf Influencer auf Social Media-Kanälen, die anderen beibringen, wie sie ihre Leidenschaft in Geld verwandeln können. Oder Visa's Creator Summit, der erstmals stattfindet. Das zweitägige Event wird gemeinsam mit Branchenführern wie Amplify und im Kommen befindlichen Influencern Ende des Monats in Tokio veranstaltet. Ehrgeizige und aufstrebende Influencer lernen mit Unterstützung von Visa Experten, wie sie die nächsten Schritte für ihr digitales Kleinunternehmen planen können, was die Finanzen und den Zahlungsverkehr einbezieht.

Visa ebnet den Weg in die digitale Wirtschaft: Mit seinen vielfältigen Zahlungsdiensten ist es einfacher für Creator und alle Kleinunternehmen, zu zahlen und bezahlt zu werden mithilfe der Visa Business Kredit- und Debitkarten, Geschäftsberichten, Zahlungskontrollen und Plattformen für die Verwaltung von digitalen Zahlungsströmen, Tipps zum Umgang mit Geld und Schulungen zu unternehmerischen Fähigkeiten, was auch globale Aktivitäten umfasst. Visa ist innovativ, wenn es um die Unterstützung der wachsenden Community von Kleinunternehmern geht.

