STRABAG SE Trading Statement 9M/2024: Starkes Auftragswachstum in den ersten neun Monaten 2024



14.11.2024 / 07:00 CET/CEST

STRABAG SE Trading Statement 9M/2024: Starkes Auftragswachstum in den ersten neun Monaten 2024 Leistung stabil auf hohem Niveau bei € 13,6 Mrd.

Auftragsbestand gegenüber Ende 2023 um 8 % auf € 25,3 Mrd. ausgebaut, im Jahresvergleich +4 %

Ausblick 2024 bestätigt: Leistung rd. € 19,4 Mrd., EBIT-Marge = 4 % STRABAG SE 9M/2024 9M/2023 % 9M/2023-9M/2024 Leistung 13.618,21 13.642,34 0 % Auftragsbestand 25.335,23 24.361,94 4 % Mitarbeiteranzahl (FTE) 77.953 76.632 2 % NORD + WEST 9M/2024 9M/2023 % 9M/2023-9M/2024 Leistung 5.874,35 5.921,14 -1 % Auftragsbestand 12.206,23 11.554,11 6 % Mitarbeiteranzahl (FTE) 22.237 21.991 1 % SÜD + OST 9M/2024 9M/2023 % 9M/2023-9M/2024 Leistung 5.268,07 5.434,95 -3 % Auftragsbestand 8.151,41 7.529,27 8 % Mitarbeiteranzahl (FTE) 26.715 26.855 -1 % INTERNATIONAL + SONDERSPARTEN 9M/2024 9M/2023 % 9M/2023-9M/2024 Leistung 2.288,01 2.114,11 8 % Auftragsbestand 4.954,52 5.251,45 -6 % Mitarbeiteranzahl (FTE) 21.373 20.210 6 % SONSTIGES 9M/2024 9M/2023 % 9M/2023-9M/2024 Leistung 187,78 172,14 9 % Auftragsbestand 23,07 27,11 -15 % Mitarbeiteranzahl (FTE) 7.628 7.576 1 %



Der börsenotierte europäische Technologiekonzern für Baudienstleistungen STRABAG SE hat heute Zahlen für die ersten neun Monate 2024 bekannt gegeben. "Nach neun Monaten sehen wir uns in unserer Einschätzung für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt. Besonders erfreulich ist, dass wir unseren Auftragsbestand im bisherigen Jahresverlauf um rund € 1,9 Mrd. auf € 25,3 Mrd. ausbauen konnten - dieser Wachstumstrend setzte sich auch im dritten Quartal fort. Die Basis dafür ist ein guter Mix an Neuaufträgen, allen voran im Bereich der Energiewende. Das betrifft im Besonderen unser Infrastruktur- und Dienstleistungsgeschäft. Unser Auftragspolster bietet uns bereits eine gute Visibilität in Richtung 2026 und eine solide Ausgangsposition für das kommende Jahr", erklärt Klemens Haselsteiner, Vorstandsvorsitzender der STRABAG SE.



Leistung

Die STRABAG SE konnte die Leistung in den ersten neun Monaten 2024 auf hohem Niveau stabil halten und erwirtschaftete € 13.618,21 Mio. Die größten Zuwächse wurden in Polen, Deutschland sowie im Tunnel- und Verkehrswegebau in Italien verzeichnet. Ein Rückgang der Leistung war hingegen in Österreich und Ungarn feststellbar. In Österreich wirkt sich der rückläufige Wohnungsbaumarkt wie erwartet negativ aus.



Auftragsbestand

Nach dem erstmaligen Überschreiten der 25-Milliarden-Euro-Marke im ersten Halbjahr konnte der Auftragsbestand zum Ende des dritten Quartals 2024 auf € 25.335,23 Mio. weiter ausgebaut werden. Dies entspricht im Jahresvergleich einem Anstieg von 4 %. Die in absoluten Zahlen größten Zuwächse wurden in Deutschland, Polen und der Slowakei verzeichnet. In Heimatmarkt Deutschland konnten im dritten Quartal nennenswerte Brückenbau- und Netzausbauprojekte für die Energiewende akquiriert werden. Durch das Abarbeiten von Großprojekten reduzierte sich der Auftragsbestand im Vereinigten Königreich und in Ungarn. Auch in Österreich war - bedingt durch herausfordernde Rahmenbedingungen im Hochbau - ein Rückgang zu beobachten.



Mitarbeiteranzahl

Im den ersten neun Monaten 2024 wurden im Durchschnitt 77.953 Mitarbeitende (FTE) beschäftigt, was einem Anstieg von 2 % gegenüber demselben Zeitraum des Vorjahres entspricht. Infolge von Übernahmen im Bereich TGA und Energiemanagement als Teil des Property & Facility Service-Portfolios wurden die größten Zuwächse in Deutschland und in der Region Benelux verzeichnet.



Ausblick

Der Vorstand erwartet für das Geschäftsjahr 2024 unverändert eine Leistung von rund € 19,4 Mrd. Nach Segmenten wird ein Anstieg in International + Sondersparten sowie eine weitgehend stabile Entwicklung in Nord + West prognostiziert. In Süd + Ost ist ein Rückgang auf ein weiterhin hohes Niveau zu erwarten. Die Prognose für eine EBIT-Marge von mindestens 4 % bleibt ebenso aufrecht. Der Ausblick auf die Netto-Investitionen (Cashflow aus der Investitionstätigkeit) wird für 2024 von bisher höchstens € 750 Mio. auf höchstens € 800 Mio. angehoben.





STRABAG SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen, führend in Innovation und Kapitalstärke. Unser Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Wir schaffen Mehrwert für unsere Kund:innen, indem wir Bauwerke ganzheitlich, über den gesamten Lebenszyklus betrachten - von der Konzeption über die Planung und Errichtung, den Betrieb und das Facility Management bis hin zur Umnutzung oder zum Rückbau. Dabei übernehmen wir Verantwortung für Mensch und Umwelt: Wir arbeiten an der Zukunft des Bauens und investieren in unsere derzeit mehr als 250 Innovationsprojekte und 400 Nachhaltigkeitsprojekte. Durch das Engagement unserer rd. 86.000 Mitarbeiter:innen erwirtschaften wir jährlich eine Leistung von etwa € 19 Mrd.



Mit einem dichten Netz aus zahlreichen Tochtergesellschaften in vielen europäischen Ländern und auch auf anderen Kontinenten erweitern wir unser Einsatzgebiet weit über Österreichs und Deutschlands Grenzen hinaus. Gemeinsam, im Schulterschluss mit starken Partner:innen, verfolgen wir ein klares Ziel: klimaneutral und ressourcenschonend planen, bauen und betreiben. Infos auch unter www.strabag.com.



14.11.2024 CET/CEST