Die Mercedes-Benz Group verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen drastischen Gewinnrückgang von 54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Diese Entwicklung hatte unmittelbare Auswirkungen auf den Aktienkurs des Unternehmens. Am jüngsten Handelstag musste die Mercedes-Benz-Aktie an der XETRA-Börse erhebliche Verluste hinnehmen. Der Kurs fiel um 2,5 Prozent auf 50,78 EUR, wobei im Tagesverlauf sogar ein Tiefststand von 50,75 EUR erreicht wurde. Das Handelsvolumen belief sich auf über 2 Millionen Aktien.

Analysten sehen trotz Rückgang Potenzial

Trotz der aktuellen Herausforderungen sehen Marktexperten weiterhin Potenzial für die Mercedes-Benz-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 73,70 EUR an, was einen beträchtlichen Aufwärtsspielraum impliziert. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Experten ein Ergebnis je Aktie von 9,71 EUR. Die nächsten Quartalszahlen werden mit Spannung erwartet und könnten weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Automobilherstellers geben.

