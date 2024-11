EQS-News: Multitude P.L.C. / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Dies ist eine inoffizielle Übersetzung der Börsenmitteilung: Multitude-Gruppe ernennt neuen CEO und meldet starkes Wachstum in den ersten 9 Monaten 2024 mit einem Anstieg des EBIT um 42% auf EUR 47,2 Mio. Umsatzerlöse der Gruppe steigen um 15,1 % auf 193,9 Mio. EUR

EBIT steigt um 42,2 Prozent auf 47,2 Mio. EUR

Auf Kurs für EBIT-Prognose von 67,5 Mio. EUR (+50%) in 2024

Akquisition einer strategischen Beteiligung an der Lea Bank ASA

Antti Kumpulainen wird mit Wirkung vom 1. Januar 2025 zum CEO der Multitude-Gruppe ernannt

Guidance für Konzernergebnis von 23 Mio. EUR für 2025 und 30 Mio. EUR für 2026

Neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt Malta, Gzira, 14. November 2024 - Multitude p.l.c. ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kredit- und Online-Bankdienstleistungen für Konsumenten, KMU und andere FinTechs anbietet (WKN: A40G1Q, ISIN: MT0002810100) ("Multitude", "Gruppe" oder "Unternehmen"), setzt seinen dynamischen Wachstumskurs in den ersten neun Monaten 2024 fort. Die veröffentlichen Zahlen für die ersten neun Monate 2024 zeigen weiterhin eine positive EBIT-Entwicklung in allen drei Segmenten, die durch ein Wachstum der Umsatzerlöse und eine Verbesserung der Kreditausfälle unterstützt wird. Kennzahlen in Mio. EUR 9M 2024 9M 2023* Veränderung in % Umsatzerlöse 193,9 168,5 +15,1 Nettozinsertrag 163,8 154,3 +6,2 Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) 47,2 33,2 +42,2 Konzernperiodenergebnis 12,7 12,5 +1,4

* Restated Starkes EBIT-Wachstum setzt sich fort Trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen zeigt Multitude nach neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 eine Aufwärtsentwicklung und hat seine Umsatzerlöse um 15,1 % auf 193,9 Mio. EUR gesteigert (9M 2023: 168,5 Mio. EUR). EBIT stieg um 42,2 Prozent auf 47,2 Mio. EUR (9M 2023: 33,2 Mio. EUR). Das ausstehende Kreditvolumen wurde um 23,8 % auf 725,9 Mio. EUR erhöht, was zu einer Zunahme der Nettozinserträge um 6,2 % auf 163,8 Mio. EUR führte. Mit 12,7 Mio. EUR liegt das Konzernperiodenergebnis leicht über dem des Vorjahreszeitraums von 12,5 Mio. EUR und die Cost-Income-Ratio wurde auf 45,3 Prozent verbessert, gegenüber 47,1 Prozent im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Positiver Trend bei den Kredit-Wertberichtigungen hält an Dank kontinuierlicher Verbesserungen des Risikomanagements sanken die Wertberichtigungskosten auf Kredite im dritten Quartal auf 2,8 % (Q2 2024: 3,2 %). Damit liegt Multitude aktuell deutlich unter dem langjährigen Durchschnittswert von 4 %. Das Eigenkapital der Gruppe stieg leicht auf 187,7 Mio. EUR, woraus sich eine stabile Netto-Eigenkapitalquote von 23,4 % ergibt. Weiteres Wachstum in allen drei Geschäftsbereichen Mit der Etablierung der neuen Geschäftseinheit Wholesale Banking zu Beginn des Jahres 2024 hat Multitude sein Geschäfts-Portfolio, das nunmehr auf drei Säulen basiert, erfolgreich ausgeweitet. Die ausgewiesenen Zahlen bestätigen die Werthaltigkeit der Strategie: In den ersten neun Monaten konnte das Wholesale Banking ein starkes Wachstum des Kredit- bzw Investitionsvolumens von 179,0 Prozent auf 112,9 Mio. EUR und eine massive Steigerung des EBITs von 0,8 Mio. EUR in 9M 2023 auf 4,5 Mio. EUR vorweisen. Auch die beiden anderen Geschäftseinheiten konnten klar zulegen. So stiegen die Umsatzerlöse im Consumer Banking um 8,3 Prozent von 148,2 Mio. EUR auf 160,6 Mio. EUR und das EBIT deutlich überproportional um 44,6 Prozent von 31,4 Mio. EUR auf 45,2 Mio. EUR. Ein noch stärkeres Umsatzwachstum konnte die Gruppe im KMU Banking erzielen: Mit einem Anstieg von 17,1 Mio. EUR auf 24,7 Mio. EUR kletterten die Umsatzerlöse um 44,6 Prozent. Aufgrund von expansionsbedingten Belastungen und eines Anstiegs der Kreditrisikovorsorge, nicht zuletzt infolge des starken Wachstums, sank das Segment-EBIT von 1.0 Mio. EUR auf -2,7 Mio. EUR. Erhöhten Wertberichtigungen auf Kredite in Q1 stehen jedoch eine verbesserte Kreditrisikomanagement-Performance in den beiden nachfolgenden Quartalen gegenüber. Strategische Akquisition von Anteilen an Lea Bank ASA



Multitude arbeitet weiter konsequent an der internationalen Expansion des Unternehmens. So wurde im Oktober 2024 durch Multitude Bank eine strategische Beteiligung an Lea Bank ASA in Höhe von 9,9 Prozent übernommen. Darüber hinaus wurde eine zusätzliche Vereinbarung über den Erwerb eines weiteren Anteils über 8,7 Prozent an der Lea Bank unterzeichnet, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden . Damit würde die Multitude Bank mit einem Anteil von 18,6 Prozent der größte Aktionär der Lea Bank ASA. Die Lea Bank ASA ist auf digitale Verbraucherfinanzierung in Skandinavien und Spanien spezialisiert. Sie bietet Konsumentenkredite in Norwegen, Schweden, Finnland und Spanien an, sowie Einlagenprodukte für Kunden in Norwegen, Deutschland, Spanien, Österreich und Frankreich. Mit ihrem komplementären Produktangebot stellt die Investition eine ideale strategische Ergänzung zu Multitude dar. Darüber hinaus schafft die Akquisition Möglichkeiten für weitere strategische Kooperationen. Die Transaktion ist eine reine Cash-Transaktion. Antti Kumpulainen mit Wirkung zum 1. Januar 2025 zum CEO der Multitude- Gruppe ernannt Antti Kumpulainen, der derzeit als CEO der Multitude Bank tätig ist, wird seine neue Tätigkeit zum 1. Januar 2025 übernehmen. Der derzeitige CEO und Gründer des Unternehmens, Jorma Jokela, übergibt seine Position nach 20 Jahren erfolgreicher Entwicklung des Unternehmens von einem Start-up zu einem etablierten, hochprofitablen FinTech-Unternehmen. Er bleibt weiterhin Mitglied des Board of Directors der Multitude Group und der Multitude Bank, und wird sich auf Shareholder-Value-relevante strategische Projekte, inklusive M&A-Transaktionen, Kooperationsprojekte, und Business Development, konzentrieren. Multitude veröffentlicht zeitgleich eine Börsenmitteilung, die weitere Informationen zu dieser Ernennung enthält. Ausblick für 2024 bestätigt: EBIT-Wachstum von 50% ist klar im Fokus "Die Neunmonatszahlen zeigen, dass unsere Strategie außerordentlich erfolgreich ist. Wir sind weiterhin auf Kurs, unsere EBIT-Prognose von EUR 67,5 Mio. und damit eine erneute EBIT-Steigerung um 50% für das Jahr 2024 zu erreichen", kommentiert CEO Jorma Jokela die Veröffentlichung der Zahlen von Multitude. "Es gelingt uns unverändert in allen drei Geschäftseinheiten organisch zu wachsen. Darüber hinaus ist es besonders erfreulich, dass sich auch unser Fokus auf nachhaltiges Wachstum und unsere Bemühungen, unser Risikomanagement zu verbessern, auszahlen. Mit der erneuten Senkung der Wertberichtigungsquote stellen wir sicher, dass unser Geschäftsmodell auch in anspruchsvollen Zeiten skalierbar ist und wir auch in Zukunft im Einklang mit unserer Strategie wachsen können. Dies zeigt sich auch in unserer Guidance, das Konzernergebnis im Jahr 2025 auf 23 Mio. EUR und im Jahr 2026 auf 30 Mio. EUR zu steigern." Pressekontakt: Sebastian Weigel GFD Finanzkommunikation Tel.: +49 69 9712 47-46 E-Mail: weigel@gfd-finanzkommunikation.de Lasse Mäkelä Chief Strategy and IR Officer Tel.: +41 79 371 34 17 E-Mail: Lasse.makela@multitude.com Über Multitude p.l.c.: Multitude ist ein börsennotiertes europäisches FinTech-Unternehmen, das digitale Kreditvergabe- und Online-Bankdienstleistungen für Verbraucher, kleine und mittlere Unternehmen und andere FinTechs anbietet, die von traditionellen Banken übersehen werden. Die Dienstleistungen werden von drei unabhängigen Geschäftseinheiten erbracht, die von einer internen Banking-as-a-Service-Wachstumsplattform bedient werden. Die Geschäftsbereiche von Multitude sind Consumer Banking (Ferratum), KMU Banking (CapitalBox) und Wholesale Banking (Multitude Bank). Die Multitude-Gruppe beschäftigt mehr als 700 Mitarbeiter in 25 Ländern, bietet Dienstleistungen in 16 Ländern an und hat im Jahr 2023 einen Gesamtumsatz von 230 Millionen Euro erzielt. Multitude wurde 2005 in Finnland gegründet und verlagert derzeit ihren Hauptsitz in die Schweiz. Multitude ist im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol "E4l'" notiert. www.multitude.com



