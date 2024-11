The following instruments on XETRA do have their first trading 14.11.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 14.11.2024Aktien1 ID1000127707 Saratoga Investama Sedaya Tbk PT2 AU000000EOL3 Energy One Ltd.3 KYG0260P1028 Amer Sports Inc.4 CA00971M4039 Akanda Corp.5 AU0000361909 Amplitude Energy Ltd.6 CA4576377002 InMed Pharmaceuticals Inc.7 CA69842E4031 PanGenomic Health Inc.Anleihen/ETF/Fonds1 FR001400TWD7 Bureau Veritas SA2 XS2933691433 GSK Capital B.V.3 XS2826815446 HTA Group Ltd.4 US785931AB23 Safehold Operating Partnership L.P.5 XS2582981952 Transnet SOC Ltd.6 XS2231814570 Vivo Energy Investments B.V.7 XS2941598786 W.P. Carey Inc.8 IT0005622128 Italien, Republik9 IT0005621401 Italien, Republik10 XS2941356698 EUROFIMA11 XS2908172260 South Africa, Republic of12 XS2941482569 ING Groep N.V.13 DE000HEL0A40 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 DE000HEL0A32 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale15 AT000B079058 Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG16 IE0002A3VE77 Janus Henderson Tabula Pan European High Conviction Equity UCITS ETF17 LU0703711035 Deka-Nachhaltigkeit Renten - CF EUR DIS18 DE000DK1CHH6 Deka-Europa Balance - TF EUR DIS19 DE000DK1CJM2 DekaStruktur: 5 ErtragPlus - EUR DIS