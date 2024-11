NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die Zahlenvorlage sei einhergegangen mit einer deutlichen Kürzung des diesjährigen Ausblicks, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei auf eine weiterhin schleppende Marktentwicklung im Wohn- und Gewerbeimmobiliensektor sowie auf das bereits angekündigte Restrukturierungsprogramm zurückzuführen. Er habe zwar mit dem Einfluss von Einmaleffekten gerechnet, doch vom Ausmaß zeigte sich der Experte überrascht./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2024 / 17:24 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2024 / 17:24 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A0DJ6J9