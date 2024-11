EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain

Advanced Blockchain AG gibt strategische Investition in Teneo und Ausbau des Investments im Bereich AO Farming bekannt



Advanced Blockchain AG gibt strategische Investition in Teneo und Ausbau des Investments im Bereich AO Farming bekannt Berlin, 14. November 2024 - Die Advanced Blockchain AG ("AB", Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator und Investor in der Blockchain-Industrie, gibt ihre strategische Beteiligung an Teneo bekannt, einer dezentralen Dateninfrastruktur die auf peaq basiert und die den Echtzeit-Zugriff auf Social Media-Daten neu definiert. Teneos einzigartige Nutzung von Gemeinschaftsknoten (Community Nodes) zielt darauf ab, stark nachgefragte Daten von X, Reddit und anderen Plattformen für Branchen wie Finanzen, KI und Verhaltensanalysen zugänglicher und erschwinglicher zu machen, um Marktstimmungen genauer analysieren zu können. Die Investition umfasst ein Engagement in Höhe von 50.000 US-Dollar und sichert einen Anteil von 0,25 % des gesamten Token-Angebots. "Der Ansatz von Teneo für eine dezentrale Dateninfrastruktur verändert die Art und Weise, wie Branchen soziale Medien für Sentimentanalysen nutzen", sagt Hatem Elsayed, COO der Advanced Blockchain AG. "Mit einer transparenten und skalierbaren Lösung ermöglicht Teneo es Unternehmen, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und gleichzeitig die Datenintegrität zu wahren. Die Plattform erfüllt die wachsende Nachfrage nach erschwinglichen und gesetzeskonformen Datenlösungen und positioniert Teneo als führendes Unternehmen in diesem expandierenden Markt." Der weltweite Markt für Sentimentanalysen wurde 2023 mit 4,5 Milliarden US-Dollar bewertet und wird voraussichtlich bis 2030 einen Wert von 11,4 Milliarden US-Dollar erreichen (CAGR von 14,2 %). Durch die Partnerschaft mit der Advanced Blockchain AG erhält Teneo Kapital und die strategische Unterstützung, die notwendig sind, um eine marktführende Rolle in diesem schnell wachsenden Sektor zu übernehmen. Einzigartige Wettbewerbsvorteile von Teneo

Über die Gemeinschaftsknoten nutzt Teneo die Ressourcen der Nutzer, um auf hochwertige Daten zuzugreifen und eine kritische Lücke bei zugänglichen Datenlösungen zu schließen. Teneo bietet einzigartige Wettbewerbsvorteile, wie z. B.: Strategische Positionierung: Teneo eröffnet neue Möglichkeiten für Anwendungen wie Stimmungsanalyse, Markttrendprognosen und KI-Modelltraining. Die Infrastruktur von Teneo ist so konzipiert, dass sie verwertbare Erkenntnisse liefert, die bisher in diesem Umfang nicht möglich waren, und ermöglicht es Branchen, in einer sich schnell entwickelnden digitalen Landschaft intelligentere, datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Darüber hinaus hat die Advanced Blockchain Gruppe zusätzlich 85.000 US-Dollar in Staked ETH (stETH) investiert, um den AO-Token zu farmen. Dieser strategische Kapitaleinsatz zielt darauf ab, den Token-Betrag zu erhöhen, den die Gruppe voraussichtlich bis Februar 2025 erhalten wird, was gut zur aktuellen positiven Marktstimmung passt. Beide Investitionen stehen zudem in starkem Einklang mit der verfeinerten Investmentstrategie des Unternehmens und unterstützen Advanced Blockchains Strategie für nachhaltiges Wachstum im wichtigen Infrastrukturbereich des Blockchain-Sektors. Über Advanced Blockchain AG:

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche. Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com/ .

