Die Schweizerische Lebensversicherungs- Und Rentenanstalt, besser bekannt als Swiss Life, verzeichnete in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 ein bemerkenswertes Wachstum. Trotz der anhaltenden Herausforderungen auf den Immobilienmärkten in Deutschland und Frankreich konnte das Unternehmen seine Fee-Erträge um 6% in lokaler Währung auf 1,88 Milliarden Franken steigern. Dieses Wachstum wurde durch eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen sowie durch Swiss Life Asset Managers und die eigenen Beraterkanäle getragen.

Positive Entwicklung in Kernmärkten

In der Schweiz stiegen die Prämieneinnahmen um 1% auf 8,0 Milliarden Franken, während die Fee-Erträge um 5% zulegten. Bemerkenswert war auch die Entwicklung in Frankreich, wo die Prämieneinnahmen um 12% auf 5,6 Milliarden Euro anstiegen, mit einem starken Fokus auf anteilgebundene Lösungen. Deutschland verzeichnete ebenfalls ein Wachstum, mit einem Anstieg der Prämien um 4% und der Fee-Erträge um 10%. Diese positiven Zahlen unterstreichen die Robustheit des Geschäftsmodells von Swiss Life und die erfolgreiche Umsetzung ihrer Strategie in einem herausfordernden Marktumfeld.

