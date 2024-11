Der Versorger E.on hat wie viele andere Konzerne auch am heutigen Donnerstag die Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt. Diese fielen im Rahmen der Erwartungen aus, auch die Prognose wurde bestätigt. Die Aktie notiert nach den deutlichen Verlusten in den vergangenen Wochen zu Handelsbeginn erneut leicht im Minus.E.on sieht sich nach den ersten neun Monaten des laufenden Jahres auf Kurs zu seinen selbst gesteckten Zielen. Finanzchefin Nadia Jakobi bestätigte die Prognose, wie der DAX-Konzern am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...