DJ Siemens will in Digital Industries vierstellige Zahl an Jobs abbauen

DOW JONES--Die Schwäche im Siemens-Geschäft mit der Fabrikautomatisierung könnte zu einem Wegfall von bis zu 5.000 Stellen weltweit führen. Vorstandschef Roland Busch sagte auf der Bilanzpressekonferenz in München, die "eine oder andere Anpassung" werde nötig sein. Weltweit werde dies eine niedrige bis mittlere Zahl von Beschäftigten betreffen. Ob auch Arbeitsplätze in Deutschland betroffen sein werden, ist laut Busch noch unklar. Man werde versuchen, Mitarbeiter für offene Jobs umzuschulen. Weltweit seien rund 8.000 Stellen vakant.

Siemens erwartet weiterhin, dass eine Erholung in der Automatisierungstechnik nicht vor der zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2024/25 stattfinden wird. Langfristige sehe Siemens aber Wachstum für sein Automatisierungs-Geschäft. Die geplanten Investitionen in die Werke in Erlangen und Singapur will Siemens deshalb umsetzen, laut Busch könnten sie aber etwas langsamer umgesetzt werden.

