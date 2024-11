DJ MÄRKTE EUROPA/Siemens und Dt Telekom treiben DAX auf Erholungskurs

Von Herbert Rude

DOW JONES--Die europäischen Aktienmärkte können sich am Donnerstag im Eröffnungsgeschäft deutlich erholen. Der DAX gewinnt 0,6 Prozent auf 19.115 Punkte und kann sich damit wieder von der 19.000er Marke lösen, angetrieben von kräftig steigenden Kursen der T-Aktie und vor allem von Siemens nach starken Quartalsberichten. Der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,8 Prozent auf 4.779 Punkte an. Die Stimmung wird zwar nach wie vor von der politischen Entwicklung in den USA mit den Sorgen vor einem Handelskrieg und einer ausufernden Staatsverschuldung belastet: Die Renditen steigen weiter, und der Euro fällt auf neue Jahrestiefs. "Positiv ist neben einigen Unternehmensberichten die Hoffnung auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik", so ein Marktanalyst.

An Konjunkturdaten steht die Bekanntgabe der US-Erzeugerpreise am Nachmittag an. Hier wird für Oktober ein Plus von 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat erwartet, im Kern ein Plus von 0,3 Prozent. Die am Vortag veröffentlichten US-Verbraucherpreise fielen im Rahmen der Erwartungen aus.

Siemens auf Allzeithoch

Der DAX profitiert vom letzten Höhepunkt der diesjährigen Berichtssaison zum dritten Quartal. Siemens steigen um 7,2 Prozent auf 192,30 Euro und markieren neue Allzeithochs. Die Zahlen sind sowohl auf der Umsatz- wie auch auf der Ergebnisseite besser ausgefallen. Der Technologiekonzern hat nun ein Programm mit dem Namen "One Tech Company" gestartet, das die Konzernsegmente stärker miteinander verbinden soll. Es handele sich um ein Wachstums- und kein Sparprogramm.

Deutsche Telekom mit soliden Zahlen

Deutsche Telekom gewinnen 2,7 Prozent und liegen direkt an ihrem Jahreshoch. Die Deutsche Telekom hat solide Drittquartalszahlen vorgelegt. Dabei wurden die Marktschätzungen teilweise übertroffen. Deutlich über der Prognose ist der Freie Cashflow AL mit 6,19 Milliarden Euro ausgefallen - der Konsens war von 5,5 Milliarden ausgegangen. Den Ausblick erhöhte der Konzern minimal. Statt eines bereinigten EBITDA AL von 42,9 Milliarden Euro sollen es nun 43,0 Milliarden Euro werden. Dies entspricht praktisch dem Marktkonsens.

Eon zeigen sich nach ihren Zahlen ein halbes Prozent im Minus, die Zahlen liegen ganz eng an den Schätzungen. Merck geben um 1,7 Prozent nach. Die Ergebnisse haben sich zwar besser entwickelt, die Umsätze verfehlten aber die Markterwartungen. Auch der Ausblick könnte missfallen. Dieser wurde zwar bestätigt. Der Jahresumsatz soll nun aber in der unteren Hälfte der Bandbreite von 20,7 bis 22,1 Milliarden Euro liegen. Der Marktkonsens geht jedoch von 21,3 Milliarden Euro aus, es besteht also Revisionsbedarf.

SMA Solar nach Gewinnwarnung weiter in der Baisse - auch Wacker Neuson sehr schwach

Bei SMA Solar ist nach wie vor kein Ende der Baisse in Sicht. Da das Unternehmen nun sogar einen Verlust nicht mehr ausschließt, geht es um 16,5 Prozent nach unten. Damit markiert die Aktie neue Jahrestiefs und steht nur noch knapp über ihrem Allzeittief von 11,05 Euro von Anfang 2015. Vor eineinhalb Jahren kostete die Aktie noch über 100 Euro.

Der Konzern hat Restrukturierungsmaßnahmen angekündigt, die auch den Abbau von bis zu 1.100 Beschäftigten umfassen. Das Unternehmen stellt für das Gesamtjahr nun einen Umsatz zwischen 1,45 bis 1,50 Milliarden Euro sowie ein EBITDA von zwischen minus 20 Millionen bis plus 20 Millionen Euro in Aussicht. Dem stehen etwa Schätzungen von Jefferies von 1,55 Milliarden bzw 104 Millionen Euro entgegen. Es dürfte also Revisionsbedarf bei den Marktschätzungen bestehen.

Wacker Neuson brechen um 8 Prozent ein, der Maschinenbaukonzern hat erneut die Prognosen heruntergenommen. Erwartet wird nun ein Umsatz zwischen 2,2 und 2,3 Milliarden Euro bei einer EBIT-Marge zwischen 5,5 und 6,5 Prozent. Bisher war der Vorstand von einem Umsatz von 2,3 bis 2,4 Milliarden ausgegangen bei einer EBIT-Marge zwischen 6 und 7 Prozent.

Dagegen erholen sich Adesso um 14 Prozent. Während sich die Umsätze im Rahmen der Erwartungen bewegen, ist das EBITDA laut Jefferies 44 Prozent besser als die Konsenserwartung ausgefallen.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.774,86 +0,7% 34,52 +5,6% Stoxx-50 4.275,63 +0,5% 19,65 +4,5% DAX 19.129,71 +0,7% 126,60 +14,2% MDAX 26.192,31 -0,2% -47,36 -3,5% TecDAX 3.341,48 +0,3% 8,69 +0,1% SDAX 13.183,79 -0,4% -48,16 -5,6% FTSE 8.030,41 +0,0% 0,08 +3,8% CAC 7.235,30 +0,3% 18,47 -4,1% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,39 -0,00 -0,18 US-Zehnjahresrendite 4,46 -0,00 +0,58 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 7:35 Uhr Mi, 17:24 Uhr % YTD EUR/USD 1,0534 -0,3% 1,0552 1,0572 -4,6% EUR/JPY 164,29 +0,1% 164,47 164,03 +5,6% EUR/CHF 0,9353 -0,0% 0,9357 0,9343 +0,8% EUR/GBP 0,8315 +0,1% 0,8313 0,8316 -4,1% USD/JPY 155,92 +0,3% 155,86 155,18 +10,7% GBP/USD 1,2671 -0,3% 1,2694 1,2712 -0,4% USD/CNH (Offshore) 7,2581 +0,2% 7,2497 7,2436 +1,9% Bitcoin BTC/USD 90.738,45 +1,0% 89.911,75 93.196,25 +108,4% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,51 68,43 +0,1% +0,08 -3,2% Brent/ICE 72,31 72,28 +0,0% +0,03 -3,2% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 45,645 43,91 +4,0% +1,74 +15,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.555,86 2.572,64 -0,7% -16,78 +23,9% Silber (Spot) 29,88 30,38 -1,6% -0,49 +25,7% Platin (Spot) 936,73 938,50 -0,2% -1,78 -5,6% Kupfer-Future 4,03 4,08 -1,3% -0,06 +1,9% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

November 14, 2024 03:58 ET (08:58 GMT)

