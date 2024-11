Der Münchener Mischkonzern BayWa, bekannt für sein Engagement in den Bereichen Agrar, Energie und Bau, hat in den ersten neun Monaten 2024 tiefrote Zahlen geschrieben. Hauptursache für den Verlust von 299,8 Millionen Euro war ein starker Rückgang im Bereich Regenerative Energien. Auch das Baugeschäft des Unternehmens leidet unter der Krise am Wohnungsmarkt. Einzig das Landtechnik- und Servicegeschäft zeigt sich als Stabilitätsanker. Der Münchener Konzern BayWa AG, seit über 100 Jahren ein zentraler Akteur im Agrar-, Energie- und Baustoffhandel, sieht sich derzeit mit enormen Herausforderungen konfrontiert. Für die ersten neun Monate des Jahres 2024 legte das Unternehmen Zahlen vor, die eine tiefgreifende ...

