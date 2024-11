www.bernecker.info

SIEMENS hat im vergangenen Geschäftsjahr einen Rekordgewinn erzielt: Die Erlöse stiegen um 1 % auf 75,9 Mrd. Euro - vergleichbar lag das Plus bei 3 %. Nach Steuern verdiente SIEMENS mit 9 Mrd. Euro mehr als je zuvor. Im Vorjahr hatte SIEMENS 8,5 Mrd. Euro erzielt. Dabei verzeichnete das Unternehmen im Schlussquartal nochmals Umsatz- und Ergebniszuwächse. Nun erwartet man, dass es so auch weitergeht: So soll der Umsatz auf vergleichbarer Basis um 3 bis 7 % steigen.