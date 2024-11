EQS-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Anleihe

KION GROUP AG platziert erfolgreich Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro (News mit Zusatzmaterial)



14.11.2024 / 10:58 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





KION GROUP AG platziert erfolgreich Anleihe in Höhe von 500 Millionen Euro Erfolgreiche Platzierung in Höhe von 500 Mio. Euro

Anleihe richtet sich an institutionelle Investoren und im Zweitmarkt auch an Privatanleger

Laufzeit über fünf Jahre, Kupon liegt bei 4,0 Prozent

Erlöse werden zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten mit Fälligkeiten vorwiegend im Jahr 2025 verwendet Frankfurt am Main, 14. November 2024 - Die KION GROUP AG hat erfolgreich eine Unternehmensanleihe mit einem Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro am Kapitalmarkt platziert. Die Emission stieß auf großes Investoreninteresse. Mit der Begebung der Anleihe nutzt die KION GROUP AG unter ihrem etablierten EMTN-Programm den öffentlichen Kapitalmarkt und stärkt damit die Flexibilität und Resilienz der Konzernfinanzierung. "Unser Ziel war es, in einem herausfordernden Umfeld die Refinanzierung unserer im kommenden Jahr fälligen Verbindlichkeiten frühzeitig aus einer robusten finanziellen Position heraus zu gestalten", sagte Christian Harm, CFO der KION GROUP AG. "Wir sind über das große Interesse der Investoren sehr erfreut." Die unbesicherte Anleihe mit einer Laufzeit bis November 2029 wurde zum Ausgabekurs von 99,46% begeben und weist eine Verzinsung von 4,0% jährlich auf. Das Angebot richtete sich an institutionelle Investoren. Angesichts der Stückelung von 1.000 Euro kann die Anleihe im Zweitmarkt nunmehr auch von Privatanlegern erworben werden. Mit den Erlösen aus der Anleihe werden bestehende Verbindlichkeiten vorzeitig refinanziert mit dem Ziel, das Fälligkeitsprofil der Fremdfinanzierung der KION GROUP AG zu verbessern.

Kennziffern der Anleihe Fälligkeit 20. November 2029 Volumen 500 Mio. EUR Laufzeit 5 Jahre Emissionspreis 99,46% Kupon 4,0% Stückelung 1.000 EUR ISIN/WKN XS2938562068 / A383W2 Emittent KION GROUP AG Listing Luxemburg, Regulierter Markt

Die Rahmenstruktur des Emissionsprogramms ist online verfügbar unter: https://www.kiongroup.com/de/Investor-Relations/Refinanzierung/Bond/index.jsp Das Unternehmen Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2022, in der Region EMEA der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2023 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2023, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung. Ende 2023 waren weltweit mehr als 1,8 Mio. Flurförderzeuge der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 42.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von rund 11,4 Mrd. Euro. Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://kion-mediacenter.canto.global/v/MediaCenter/ sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken. (cs)

Disclaimer Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land abzugeben. Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der wirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen, des Wettbewerbsumfelds sowie der politischen Lage, nationale und internationale Gesetzesänderungen, Zins- oder Wechselkursschwankungen, Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren sowie die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Weitere Informationen für Medienvertreter



Dr. Christopher Spies

Director Group Communications

Mobil +49 151 14 06 52 27

christopher.spies@kiongroup.com Weitere Informationen für Investoren



Sebastian Ubert

Vice President Investor Relations

Telefon +49 (0)69 201 107 329

sebastian.ubert@kiongroup.com Raj Junginger

Senior Manager Investor Relations

Telefon +49 (0)69 201 107 942

raj.junginger@kiongroup.com

Website: www.kiongroup.com/media Follow us on: LinkedIn | Instagram | X (Twitter ) | Facebook | WeChat | TikTok | YouTube Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: 1411_Pressemitteilung_KION_Bond_2024

Datei: KION_3010





14.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com