Nach der Mitteilung der UniCredit, dass sie über rund 21% direkt und indirekt an der Commerzbank beteiligt sei, sprang deren Aktie Mitte September an und erreichte neue Höhen. Mittlerweile befindet sie sich jedoch wieder im Rückwärtsgang und steht am Donnerstag aktuell bei 15,60 €. Welche Kursentwicklungen sind möglich? Übernahme derzeit ungewiss Seit der Bekanntgabe der UniCredit, dass sie mit knapp 10% zweitgrößter Anteilseigner der Commerzbank ...

