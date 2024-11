FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:- DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PRICE TARGET TO 2650 (2550) PENCE - 'BUY' - DZ BANK CUTS FAIR VALUE FOR VODAFONE TO 70 (75) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES DR, MARTENS TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 64 (71) PENCE - GOLDMAN RAISES IAG PRICE TARGET TO 300 (285) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES INTERMEDIATE CAPITAL GROUP TARGET TO 2450 (2420) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 750 (720) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 295 (285) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PREMIER FOODS PRICE TARGET TO 225 (200) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 830 (970) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 1950 (2000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC CUTS TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 160 (200) PENCE - 'OUTPERFORM'dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob