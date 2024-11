NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Die moderate Prognoseerhöhung habe sich bereits im Konsens widergespiegelt, schrieb Analyst Andrew Lee am Donnerstagmorgen nach dem Quartalsbericht. Mit Blick auf den deutschen Mobilfunkmarkt hätten die Bonner beruhigt nach den zuletzt eher negativen Signalen von Vodafone und 1&1./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2024 / 07:36 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005557508