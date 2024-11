EQS-News: Einhell Germany AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen

Einhell erzielt Rekordumsatz und legt im dritten Quartal um 11 Prozent zu Landau a. d. Isar, 14.11.2024 - Der Einhell Konzern erzielte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2024 einen Rekordumsatz und ein Rekordergebnis. Der international führende Hersteller akkubetriebener Werkzeuge und Gartengeräte hat nicht nur den Vorjahresumsatz, sondern auch den Umsatz des Rekordjahres 2022 deutlich übertroffen und im dritten Quartal zweistellig zugelegt: Von Januar bis September 2024 lag der Umsatz bei 839,3 Millionen Euro (i. Vj. 755,8 Millionen Euro). Dies entspricht einem Plus von elf Prozent gegenüber dem Vorjahrszeitraum und 4,2 Prozent über dem Rekordjahr 2022. Das Umsatzwachstum ist vor allem auf die hohe Nachfrage nach Power X-Change Produkten zurückzuführen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist der Anteil von Power X-Change (PXC) Geräten von 45 Prozent auf ca. 50 Prozent gestiegen. Nachhaltiges Wachstum dank klarer strategischer Ausrichtung "Es freut uns, dass wir trotz der herausfordernden Zeiten erfolgreich wirtschaften konnten und weiteres Wachstum verzeichnen", sagt Andreas Kroiss, CEO der Einhell Germany AG. "Besonders erfreulich ist dabei, dass dieser Erfolg auf unserer konsequenten Strategie der kabellosen Freiheit im DIY-Bereich basiert." Im Zeitraum Januar bis September 2024 erzielte der Einhell Konzern ein Ergebnis vor Ertragsteuern in Höhe von 72,7 Millionen Euro (i. Vj. 62,8 Millionen Euro). Die Rendite vor Steuern beträgt 8,7 Prozent (i. Vj. 8,3 Prozent). Das Ergebnis je Aktie errechnet sich mit 4,5 Euro je Aktie (i. Vj. 3,8 Euro je Aktie). Nachdem im Geschäftsjahr ein Aktiensplit von 1:3 durchgeführt wurde, hat sich die Anzahl der Aktien auf 11.323.200 erhöht. Die Vergleichszahl je Aktie wurde entsprechend dem Split angepasst. Internationale Expansion Die internationale Expansion gehört weiterhin zu den wichtigsten strategischen Eckpfeilern des Einhell Konzerns. Die Übernahme der Tochtergesellschaften in Thailand und Vietnam in 2023 eröffnete dem Konzern den Einstieg in Märkte mit erheblichem wirtschaftlichem Potenzial. So soll in den nächsten Jahren eine Sourcingstruktur in Vietnam aufgebaut werden. Zudem wird die thailändische Gesellschaft weiter in die bestehende Struktur integriert. In Ungarn wurde mit der Gründung der Einhell Operations GmbH im Jahr 2023 der Aufbau einer Akkufertigung begonnen. Nachdem im ersten Halbjahr 2024 Ladegeräte produziert wurden, startete die Gesellschaft im zweiten Halbjahr mit der Akku-Produktion. Die Fertigungsstätte in Ungarn ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu mehr Unabhängigkeit sowie kürzeren wie auch nachhaltigeren Lieferketten und somit zur langfristigen Sicherung des wirtschaftlichen Erfolgs. Darüber hinaus setzt der Vorstand die Suche nach einem geeigneten Übernahmekandidaten in den USA fort. Die USA bietet als größter DIY-Markt großes Potential für die Power X-Change Akku-Plattform. Erfolgreiche Markenpartnerschaften Um die Marke Einhell weiterhin zu stärken, setzt das Unternehmen auch in diesem Geschäftsjahr verstärkt Marketingmaßnahmen um. Die Kooperation mit dem Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team ist dabei ein wichtiger Baustein. Mit dieser Partnerschaft verbinden sich zwei starke internationale Marken, die für höchsten technologischen Anspruch stehen. Die Kooperation mit dem Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team zahlt weltweit positiv auf die Sichtbarkeit und das Image der Marke Einhell ein. Die Zusammenarbeit mit dem FC Bayern München wird ebenfalls weiter intensiviert und international durch starke Kampagnen reichweitenstark aktiviert. Optimistischer Ausblick "Das bisherige Geschäftsjahr 2024 war geprägt von einem herausfordernden Marktumfeld und einer stagnierenden Wirtschaft in Deutschland. Trotz der aktuell schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen blicken wir optimistisch auf den weiteren Verlauf des Jahres 2024 und das Jahr 2025", so Kroiss. "Weiterhin ist es dem Einhell Konzern in zahlreichen Ländern gelungen, neue Kunden zu gewinnen, die die Marke Einhell in ihre Listungen aufnehmen. Aufgrund des sehr positiven Geschäftsverlaufs der abgelaufenen drei Quartale haben wir im Oktober die Prognose für das Jahr 2024 nach oben angepasst. Für das Geschäftsjahr 2024 geht der Vorstand nun von Umsätzen in Höhe von ca. 1.070 Millionen Euro statt bisher 1.030 Millionen Euro aus." Über die Einhell Germany AG Einhell ist führender Hersteller hochmoderner Werkzeuge rund um Haus und Garten und feiert im Jahr 2024 sein 60-jähriges Jubiläum. Durch den stetigen Ausbau seiner innovativen Akku-Plattform Power X-Change ist das international erfolgreiche Unternehmen mit Sitz in Landau/Isar (Bayern) Vorreiter im Bereich akkubetriebener Werkzeuge und Gartengeräte. Seit Jahren setzt Einhell mit seinen Produkten Standards in puncto Ausdauer, Leistungsstärke und Sicherheit. Die Einhell Kunden schätzen zudem die kabellose Freiheit bei allen Do-It-Yourself-Projekten, das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis und den erstklassigen Kundenservice.



